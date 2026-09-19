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Kaynak: Haber Merkezi

Formula 1 tarihinin önemli isimlerinden Felipe Massa, yıllar sonra yeniden İstanbul'a geldi. İstanbul Park'ta yarıştığı üç Formula 1 Grand Prix'sini de kazanarak “King of Istanbul” olarak anılan Brezilyalı eski pilot, bu kez kenti pist dışında keşfetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından hazırlanan program kapsamında İstanbul'u gezen Massa, kentin tarihi, kültürü ve gastronomisini deneyimledi.

İSTANBUL'UN TARİHİ NOKTALARINI GEZDİ

Massa'nın İstanbul programı Tarihi Yarımada turuyla başladı. Brezilyalı eski pilot, Yerebatan Sarnıcı, Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti.

Günün devamında Boğaz turuna çıkan Massa, daha önce Formula 1 yarışları için geldiği İstanbul'u bu kez tarihi ve kültürel mirasıyla tanıma fırsatı buldu. Massa ayrıca İstanbul'un gastronomi kültürünü deneyimleyerek iki kıtayı bir araya getiren şehrin farklı yönlerini keşfetti.

İstanbul'a yeniden gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Massa, “İstanbul benim için her zaman çok özel bir şehir oldu. Burada yarıştığım yıllardan çok güzel anılarım var. Bu kez İstanbul'u pistin dışında keşfetmek benim için farklı ve çok güzel bir deneyim oldu” dedi.

Massa, İstanbul Boğazı'nın iki kıtayı birleştirmesinin de kendisini etkilediğini belirterek şehri denizden görmenin çok etkileyici olduğunu söyledi.

YARIN İSTANBUL PARK'A GİDECEK

Felipe Massa'nın İstanbul programı yarın TOSFED İstanbul Park ziyaretiyle devam edecek. Brezilyalı eski pilot burada Formula 1 taraftarlarıyla bir araya gelecek, gazetecilerin sorularını yanıtlayacak ve spor otomobille test sürüşü gerçekleştirecek.

Massa'nın hayranlarına bir de sürprizi olacak. İstanbul Park'a gelenler arasından seçilecek 5 kişi, Massa ile piste çıkma fırsatı yakalayacak. Brezilyalı pilot, seçilen 5 hayranının her biriyle spor otomobille İstanbul Park pistinde birer tur atacak.

İSTANBUL'DA ÜST ÜSTE 3 KEZ KAZANMIŞTI

Massa'nın İstanbul'daki ilk zaferinin üzerinden 20 yıl geçti. Ferrari ile yarışan Massa, 2006 Türkiye Grand Prix'sinde kariyerinin ilk Formula 1 Grand Prix zaferini İstanbul'da elde etti.

2007 ve 2008'de de damalı bayrağı ilk sırada gören Massa, İstanbul Park'ta üst üste üç kez zafere ulaştı. Üç yarışın tamamına pole pozisyonundan başlayan Brezilyalı pilot, bu performansıyla “King of Istanbul” yani “İstanbul'un Kralı” olarak anılmaya başladı.

İSTANBUL FORMULA 1 TAKVİMİNE GERİ DÖNÜYOR

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından işletilen TOSFED İstanbul Park, 3 Ekim 2027'de Turkish Grand Prix ile Formula 1 takvimine geri dönecek.

İstanbul'un yeniden Formula 1 takvimine alınması nisan ayında düzenlenen basın toplantısıyla duyurulurken, İstanbul Park'ın 2027-2031 yılları arasında 5 dönem boyunca yarışlara ev sahipliği yapacağı açıklandı.

TGA tarafından İstanbul'un Formula 1 takvimine dönüşü için hazırlanan tanıtım filminin ise bugüne kadar 600 milyona yakın izlenmeye ulaştığı belirtildi.