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Portekiz Milli Takım kampını terk etmesiyle gündeme oturan Cristiano Ronaldo, yaşananların perde arkasını anlattı. Teknik direktör Jorge Jesus'un kendisine verdiği sözleri iki kez tutmadığını belirten 41 yaşındaki efsane kaptan, kampı terk ettiği için özür dileyip verilecek her türlü cezaya razı olduğunu söylerken, milli takımı bırakmadığını ve cezasının ardından sahalara dönüp rekabet etmeye devam edeceğini vurguladı.

"DÜNYA KUPASI SONRASI BIRAKACAKTIM, BAŞKAN İKNA ETTİ"

2026 Dünya Kupası’nın ardından Portekiz halkı için veda mektubu hazırladığını açıklayan Ronaldo, turnuva dönüşü uçakta Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı'nın kendisini devam etmesi yönünde ikna ettiğini söyledi. Yeni teknik direktör seçimi aşamasında da fikrinin sorulduğunu belirten yıldız futbolcu, Jorge Jesus’un göreve getirilmesinden o dönem memnuniyet duyduğunu ifade etti.

"KAPTAN TAKIMI YALNIZ BIRAKMAZ"

Teknik direktörle tatil dönüşü buluştuklarını aktaran Ronaldo, Jesus’un kendisi için özel bir rotasyon planı sunduğunu belirtti. Deplasman maçlarına gitmeyip Portekiz’de kalması yönündeki ayrıcalıklı teklifi reddettiğini belirten tecrübeli futbolcu, "Yurt dışı maçlarında oynamayacak olmam takım kaptanlığını bırakacağım anlamına gelmezdi. Bu durum diğer oyunculara kötü örnek olurdu" diyerek milli takımdaki sorumluluğuna dikkat çekti.

NORVEÇ MAÇINDA TUTULMAYAN SÖZ

İlk maç olan Galler karşılaşmasının ardından Norveç mücadelesi günü şok bir gelişme yaşandığını anlatan Ronaldo, fiziksel toparlanma sürecinde olmasına rağmen teknik direktörün talebiyle 30 dakika oynamak üzere hazırlandığını ifade etti. Devre arasından itibaren ısınmasına rağmen oyuna alınmadığını söyleyen tecrübeli yıldız, teknik direktörün kendisine verdiği ilk sözü tutmadığını belirtti. Maç sonunda taraftarları selamlamadan sahayı terk ettiği için de Portekiz halkından ve futbolseverlerden özür diledi.

Yaşanan olayın ardından teknik direktörle 48 saat sonra yüz yüze, son derece açık bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Ronaldo, konunun basın toplantısında tatlıya bağlanması konusunda anlaştıklarını dile getirdi. Ancak basın toplantısında Jorge Jesus’un uzlaşmacı davranmak yerine "Ben isterim, ben yaparım" şeklinde agresif bir tutum sergilediğini vurgulayan Ronaldo, "Bu, bana verilen sözün ikinci kez tutulmamasıydı. Bir kez daha sözün bozulmasını beklemeden kampı terk etme kararı aldım" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"HATAMIN SORUMLULUĞUNU ALIYORUM, CEZAYA RAZIYIM"

Güven duygusu zedelenmiş olsa bile kampı terk etmesinin bir hata olduğunu kabul eden Portekizli kaptan, "Takım arkadaşlarımdan ve Portekiz halkından özür diliyorum. Kaptan olarak bu davranışımın bir karşılığı olmalı. Federasyonun bana vereceği cezayı hafifletici bir sebep aranmaksızın kabul edeceğim" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİM HÂLÂ MÜCADELE ETMEK VE KAZANMAK"

Son dönemde gündeme gelen veda maçı tartışmalarına da değinen efsane futbolcu, futbolu bırakmaya niyetinin olmadığını net bir dille ifade etti: