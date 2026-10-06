Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Cristiano Ronaldo ile Jorge Jesus arasında Portekiz Milli Takımı üzerinden yaşanan gerilimde dikkat çeken yeni bir gelişme ortaya çıktı. Portekiz basınında yer alan bilgilere göre yıldız oyuncu, milli takıma yeniden dönmek için teknik direktör konusunda net bir şart ortaya koydu. Jesus’un son açıklamalarının ise Ronaldo cephesindeki huzursuzluğu daha da artırdığı iddia edildi.

Cristiano Ronaldo’nun Portekiz Milli Takımı’ndaki geleceğine ilişkin tartışmalar sürerken, iki isim arasındaki krize dair yeni bir iddia gündeme geldi. Portekiz basınında çıkan haberlere göre deneyimli futbolcu, Jorge Jesus takımın başında bulunduğu sürece milli formayı yeniden giymeye sıcak bakmıyor.

Portekiz’in Norveç karşısında sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılmasının ardından açıklamalarda bulunan Jesus, Ronaldo’nun milli takıma dönmesine ilişkin olumlu mesajlar verdi. Tecrübeli çalıştırıcı, kararın oyuncunun kendisine ait olduğunu ifade ederken mevcut problemin kolaylıkla giderilebilecek bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu savundu.

Buna karşın Jesus’un açıklamalarının Ronaldo tarafında beklenen etkiyi oluşturmadığı ileri sürüldü. CNN Portekiz’de görev yapan gazeteci Rui Santos’un değerlendirmelerini gündemine taşıyan Foot Mercato, Portekizli yıldızın teknik direktörün sözlerinden dolayı ciddi biçimde rahatsızlık duyduğunu aktardı.

“JESUS KALIRSA DÖNMEYECEK” İDDİASI

Rui Santos’un aktardığı bilgilere göre Ronaldo, yakın çevresine Jesus’un teknik direktörlük görevinde kalması halinde Portekiz Milli Takımı’na geri dönmeyeceğini iletti. Söz konusu iddia, taraflar arasındaki problemin kısa vadede sona erebileceği yönündeki beklentileri de önemli ölçüde azalttı.

Haberde Ronaldo’nun, Jesus’un açıklamalarında birbiriyle uyuşmayan ifadeler bulunduğunu düşündüğü belirtildi. Jesus’un Ronaldo’yu UEFA Uluslar Ligi kadrosunda yeniden görmek istediğini dile getirmesine karşın, oyuncunun özür dilemesini gerektirecek herhangi bir durum olmadığını söylemesi ve kadro tercihindeki nihai yetkinin kendisinde olduğunu vurgulaması, yaşanan anlaşmazlığın başlıca sebepleri arasında gösterildi.

Portekiz basınında ortaya çıkan son iddialar, Ronaldo’nun milli takımdaki geleceğinin Jorge Jesus’un görev süreciyle doğrudan bağlantılı olabileceğine işaret etti. İki taraf arasındaki krizin hangi adımlarla sona ereceği ve taraflardan herhangi birinin geri adım atıp atmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.