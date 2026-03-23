Olay, Çorum Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 7. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet bulunan komşular arasında başlayan tartışma kısa sürede şiddetlendi.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ, KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tarafların birbirine bıçak ve sopalarla saldırması üzerine çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı biber gazı kullanarak kontrol altına aldı.

Kavgada sopalarla darbedilerek yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.