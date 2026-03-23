Akşam saatlerinde merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi’nde meydana gelen olayda, M.A., iddiaya göre evde kimliği belirsiz bir kişiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi sonrası kimliği belirsiz şüpheli, M.A.'yı tabancayla vurup, olay yerinden kaçtı. M.A.'nın yardım çığlıkları üzerine eve gelen komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yaralı genç, olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler,olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.