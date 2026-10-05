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Kaynak: İHA

Kaza, Çorum-Samsun kara yolu Sıklık mevkisinde meydana geldi.

Ebru C'nin (33) kullandığı 19 KE 059 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Ferhat Z. idaresindeki 19 AFP 378 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Ebru C'nin kullandığı otomobil devrildi.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ, ÇOCUKLARI YARALANDI

Kazada Ebru C. ile araçta bulunan çocukları E.A.C. (6) ve D.C. (5) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Ebru C., doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.