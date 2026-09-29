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Kaynak: İHA

Şanlıurfa’nın Harran ilçesine bağlı Bazda Mağaraları mevkiinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Ali K. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kolluk kuvveti sevk edildi.

Kazada araçta bulunan 1 yaşındaki Emirhan Kan hayatını kaybetmedi, 6 kişi ise vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Harran Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

AİLE YASA BÜRÜNDÜ

Henüz 1 yaşındaki Emirhan bebeğin acı haberi ailesini ve yakınlarını yasa boğarken, güvenlik güçleri kazanın meydana geliş sebebine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.