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Kaynak: İHA

Çorum’da meydana gelen olayda, 9 metre yükseklikteki üst geçitten kara yoluna atlayan genç bir kadın yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Osmancık Köprüsü üst geçidinde yaşandı. Bisikletiyle köprü üzerine gelen 27 yaşındaki H.M.Y., henüz saptanamayan bir sebepten ötürü yaklaşık 9 metre yükseklikten kendisini boşluğa bıraktı. Kadının asfalta çakıldığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeksizin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye kısa sürede polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Düşmenin etkisiyle yaralanan H.M.Y., sağlık görevlilerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalenin akabinde Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yaşanan olay nedeniyle bölgedeki araç trafiği bir süreliğine tek şeritten ve kontrollü şekilde sağlandı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda yaralı kadına ait olduğu tespit edilen bir bisiklet, sigara paketi ve çakmak incelenmek üzere emniyet güçlerince muhafaza altına alındı.

Emniyet mensuplarının olayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.