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Trendyol Süper Lig'de ilk kez mücadele etmeye hazırlanan Çorum FK'da yeni sezon öncesi kadro planlaması kapsamında bir ayrılık daha yaşandı.

Kırmızı-siyahlı kulüp, 34 yaşındaki tecrübeli sol bek Erkan Kaş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

KULÜPTEN TEŞEKKÜR MESAJI

Çorum FK'nın yaptığı açıklamada, deneyimli futbolcunun kulübe verdiği emeklere vurgu yapıldı.

Açıklamada, "Kulübümüz forması altında gösterdiği mücadele, verdiği emek ve elde ettiğimiz şampiyonluklarda sağladığı katkılar için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

TARİHİ BAŞARILARIN PARÇASI OLDU

2022 yılında Çorum FK'ya katılan Erkan Kaş, dört sezon boyunca takımın en istikrarlı isimlerinden biri oldu.

Tecrübeli savunmacı, kırmızı-siyahlı ekibin 2. Lig'den 1. Lig'e, ardından da Trendyol Süper Lig'e yükseldiği tarihi süreçte önemli rol üstlenerek kulübün başarılarında kilit pay sahiplerinden biri olarak öne çıktı.

147 MAÇTA FORMA GİYDİ

Erkan Kaş, Çorum FK kariyerinde tüm kulvarlarda 147 resmi maça çıktı. Bu süreçte 3 gol atan deneyimli sol bek, 26 sarı kart ve 1 kırmızı kart görürken, sahada toplam 12 bin 664 dakika görev yaptı.

Geride bıraktığı dört sezonda takımın değişmez isimlerinden biri olan 34 yaşındaki futbolcu, özellikle istikrarlı performansı ve tecrübesiyle Çorum FK'nın yükseliş yolculuğuna önemli katkı sağladı.