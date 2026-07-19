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Süper Lig’in yeni ekiplerinden Çorum FK için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Kırmızı-siyahlıların, 34 yaşındaki Brezilyalı yıldız Philippe Coutinho’yu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

HEDEF DÜNYA YILDIZI

Sözcü’nün haberine göre Çorum FK yönetimi, şu anda serbest statüde bulunan tecrübeli futbolcu için harekete geçti. Kariyerinde Barcelona, Liverpool ve Bayern Münih gibi dev kulüpler bulunan Coutinho’nun ismi, Süper Lig ile anılmaya başladı.

TRANSFER GERÇEKLEŞİRSE SES GETİRİR

Çorum FK’nın bu transferi sonuçlandırması halinde Süper Lig’de sezonun en dikkat çeken hamlelerinden biri olacak. Tecrübesi ve kariyeriyle öne çıkan Brezilyalı oyuncunun Türkiye’ye gelme ihtimali futbol kamuoyunda şimdiden heyecan yarattı.

RESMİ ADIM BEKLENİYOR

Transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, görüşmelerin hangi aşamada olduğu merak konusu. Önümüzdeki günlerde taraflardan gelecek açıklamalar sürecin seyrini belirleyecek.