Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK yeni sezon hazırlıklarına devam ederken bir yandan da transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Yeni sezonda dişli bir takım kurmayı hedefleyen Çorum FK, taraftarlarını heyecanlandıracak bir transfer hamlesinde bulundu.
ÇORUM FK MUSABA'YI KİRALAMAK İSTİYOR
Uğur Uçar'ın Anthony Musaba'yı kadrosunda görmek istediğini bildirmesi üzerine Çorum FK yönetiminin harekete geçtiği iddia edildi.
A Spor'un haberine göre; Çorum FK, Musaba'yı 1 yıllığına kiralamak için Fenerbahçe'ye teklifte bulundu.
SAMSUNSPOR'DA PARLAYIP FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLMUŞTU
Geçtiğimiz sezon Samsunspor formasıyla Süper Lig'de harikalar yaratan ve devre arasında sarı lacivertli kulübün yolunu tutan 25 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 23 maçta 2 gol, 6 asistlik performans sergilemişti.
BAŞAKŞEHİR DE DEVREDE
Büyük beklentilerle transfer edilen Musaba'nın istenilen seviyede katkı sunamaması nedeniyle takımdan ayrılabileceği konuşulurken yıldız oyuncuya Süper Lig'den Çorum FK'nın yanı sıra Başakşehir'in de talip olduğu aktarıldı.