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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’nin, Başakşehir forması giyen Bertuğ Yıldırım için harekete geçtiği iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin, bir süredir Galatasaray’ın da kadrosuna katmak istediği genç golcü için alternatif bir formül hazırladığı belirtildi.

TAKAS PLANI MASADA

İddiaya göre Fenerbahçe, 23 yaşındaki Bertuğ Yıldırım transferinde Başakşehir’e Anthony Musaba’yı takasta önererek anlaşma zemini arayacak.

KARAR BAŞAKŞEHİR’İN

Turuncu-lacivertli ekibin Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba’ya onay vermesi halinde tarafların, üzerine ödenecek bonservis bedeli için pazarlıklara başlaması bekleniyor.

EZELİ RAKİPLER AYNI İSİMDE BULUŞTU

Bertuğ Yıldırım’ın ismi daha önce Galatasaray ile de anılmıştı. Fenerbahçe’nin de devreye girmesiyle birlikte genç forvet için transfer yarışının kızışabileceği konuşuluyor.