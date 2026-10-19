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Suudi Arabistan’daki Prens Muhammed bin Selman Kraliyet Rezervi, faaliyette olan 250 MW kapasiteli güneş enerjisi santralini nesli tehdit altındaki yaban hayatı için koruma ve üreme alanına dönüştürdü. Ekim 2025'te başlatılan ve yedi ay süren saha denemelerinin ardından Mayıs 2026'da santral sahasına 33'ü dişi, 5'i erkek olmak üzere toplam 38 kum ceylanı salındı.

PANELLERİN GÖLGESİNDE ZEMİN SICAKLIĞI DAHA DÜŞÜK

Proje kapsamında yenilenebilir enerji üretimi ile biyoçeşitliliğin korunması hedefleri bir araya getiriliyor. Araştırmacıların yaptığı ölçümlere göre, güneş panellerinin gölgesinde kalan zemin sıcaklığı doğrudan güneş ışığı alan alanlara kıyasla 5 ila 10 derece daha düşük. Bu durum, ceylanlara çöl sıcağında serinleme alanı sunuyor.

505 HEKTARLIK SAHA ÜÇ BÖLÜME AYRILDI

505 hektarlık alana yayılan tesis, yırtıcı hayvanlara karşı korumalı çitlerle çevrili üç bölüme ayrılıyor. Toplam sahanın 370 hektarlık bölümü hayvan habitatı olarak kullanılırken, pilot uygulama 66 MW’lık panellerin bulunduğu 157 hektarlık alanda yürütülüyor.

Tesis altyapısına zarar vermeden panellerin altında hareket eden ceylanlar sayesinde rezervin hayvan yetiştirme kapasitesi 15 kat arttı. Ot ve bitkilerle beslenen kum ceylanlarının, tesis içindeki bitki örtüsünün kontrol altında tutulmasına da katkı sağladığı belirtildi.

HEDEF: 2031'E KADAR 600 CEYLAN

İlk yavruların Aralık 2026'da dünyaya gelmesi beklenirken, bilimsel modellemeler nüfusun 2031'e kadar 600 hayvana ulaşacağını öngörüyor. Rezerv yönetimi, kum ceylanlarının 24.500 kilometrekarelik rezerv alanında tamamen doğaya salınabilmesi için en az 500 bireylik sağlıklı bir başlangıç nüfusuna ulaşılması gerektiğini belirtiyor.

Kızıldeniz’e kadar uzanan ve Suudi Arabistan’daki kuş ile memeli türlerinin yüzde 50'sinden fazlasına ev sahipliği yapan rezervde, bugüne kadar bölgede tarihsel olarak yaşayan 14 yerli tür yeniden doğaya kazandırıldı.