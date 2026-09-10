Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İstinaf, 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden Müftü İshak Yıldırım’ın cezasını onadı. 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına rağmen Yıldırım, Diyanet’teki görevine iade edilmişti.

Eskişehir Beylikova müftüsü olduğu dönemde 12 yaşındaki 7'nci sınıf öğrencisi kız çocuğunu cinsel istismara maruz bırakan ve 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan İshak Yıldırım'ın cezası onandı.

Müftü İshak Yıldırım, kentteki bir imam hatip ortaokulunda din dersine girerken 12 yaşındaki 7'nci sınıf öğrencisi çocuğu cinsel istismar ve tacize maruz bırakmakla suçlandı. Çocuk, 7 Ocak 2025'te yaşadıklarını karakol ifadesinde anlattı. Gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Yıldırım, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

TÜRBEDE DE TACİZ ETTİ

Olayın ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı 11 Ocak 2025'te müftünün tutuklandığını açıkladı. Ancak mahkeme, "Suç vasfının sanık lehine değişme ihtimali olduğu" gerekçesiyle İshak Yıldırım hakkında 69 gün sonra tahliye kararı verdi.

Tanıklar ise Müftü Yıldırım'ın öğrencileri gezi adı altında Battalgazi Türbesi'ne götürdüğünü ve orada da çocuğu taciz ettiğini anlattı.

GÖREVE İADE EDİLMİŞTİ

Dava devam ederken Diyanet İşleri Başkanlığı, açığa alınan İshak Yıldırım'ı göreve iade edip Sinop'a vaiz olarak görevlendirdi. Kararda, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da imzasının yer aldığı görüldü. Ancak Sinop'ta düzenlenen eylemler ve protestolar nedeniyle bu karardan geri adım atıldı, Yıldırım göreve başlayamadı.

Yıldırım Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görevine devam eden Yıldırım, yargılandığı davanın dördüncü duruşmasında "Çocuğa karşı zincirleme cinsel taciz" suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Çocuğa karşı istismar suçundan beraat kararı verilen Yıldırım'ın dosyası İstinaf'a taşındı.

İstinaf, itirazların reddine ve Yıldırım'ın 2 yıl 3 aylık hapis cezasının onanmasına karar verdi. 24 Haziran 2026'da Yıldırım'ın cezası kesinleşti, 7 Eylül 2026'da ise cezasının infazı için Eskişehir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bildirildi. Bu kararla birlikte İshak Yıldırım'ın "Memuriyetten çıkarılması" gerektiği ifade ediliyor.