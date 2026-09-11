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Kaynak: Haber Merkezi

CNN, Axios'un haberine dayandırdığı yayınında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ABD Başkanı Donald Trump ile iki ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Gazeteci Yunus Paksoy'un aktardığı bilgilere göre Bin Selman, görüşmelerde Yemen'deki Husilere karşı ABD'nin askeri operasyon düzenlemesini talep etti. Trump'ın ise bu isteği geri çevirdiği ve saldırı seçeneğine onay vermediği belirtildi.

ABD basınında yer alan haberde, görüşmelerin bölgedeki artan gerilim üzerine yapıldığı ifade edilirken, Trump yönetiminin şu aşamada Husilere yönelik yeni bir bombardıman kararı almadığı kaydedildi.