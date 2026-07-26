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Küresel yapay zekâ rekabeti; işlemci gücü, enerji altyapısı ve sürdürülebilir finansal modeller üzerinden şekillenmeye devam ediyor. OpenAI gibi Batılı devler milyarlarca dolarlık altyapı maliyetlerini karşılamak adına yüksek fiyatlı API ve üyelik modellerine yönelirken, Çinli yapay zekâ geliştiricileri açık kaynak hamleleriyle pazar dengelerini değiştiriyor.

AÇIK KAYNAK STRATEJİSİNDEN GERİ ADIM ATILMAYACAK

Yatırımcılarla bir araya geldiği toplantıda açıklamalarda bulunan DeepSeek kurucusu Liang Wenfeng, geliştirilecek en üst düzey modellerin de açık kaynak kodlu olarak kamuoyuna sunulacağını belirtti. Wenfeng, şirket bünyesinde kullanılan dahili yapay zekâ modelleri ile geliştiricilere açılan modeller arasında hiçbir fark bulunmadığının altını çizdi.

DEEPSEEK V4 TAMAMEN AÇIK KAYNAK OLACAK

Liang Wenfeng, yakında kullanıma sunulması planlanan DeepSeek V4 modelinin de aynı ilkeyle yayımlanacağını doğruladı. Yerel çok modlu (multimodal) yeteneklere sahip olacak V4 modeli; metin, görsel ve diğer veri türlerini işleyebilen yapısıyla tüm geliştiricilerin erişimine tamamen açık hale getirilecek.

"YAPAY ZEKÂDA TEKEL KURMAYA ÇALIŞANLAR KAYBEDECEK"

Açık kaynak modellerin şirket kârlılığını düşürdüğü yönündeki eleştirilere de yanıt veren Wenfeng, modeller şeffaf olsa bile bunları büyük ölçekte çalıştırmanın ciddi altyapı ve donanım yatırımı gerektirdiğini ifade etti. Pazarın tek bir şirketin domine edemeyeceği kadar devasa olduğunu vurgulayan şirket CEO’su, aşırı kâr marjı hedefleyen yapıların uzun vadede rekabet gücünü kaybedeceğini aktardı.