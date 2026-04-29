Çinli havacılık devi AVIC Chengdu Aircraft, geçen yıl Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan çatışmaların ardından ürünlerine yönelik artan küresel ilgiyle birlikte 2025 yılına ait rekor finansal sonuçlar açıkladı. “Operation Sindoor” olarak bilinen bölgesel gerilimde aktif rol alan Çin savaş uçağı modelleri, şirketin hem yıllık kârını hem de yılın ilk çeyreğindeki satışlarını zirveye taşıdı.

Çin’in Chengdu merkezli şirketinden yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı geliri bir önceki yıla göre %15,8 artarak 75,4 milyar yuana ulaştı. Net kâr ise %6,5 yükselerek 3,4 milyar yuan seviyesine çıktı. Bloomberg verileri, bu rakamların şirket tarihinin en yüksek seviyeleri olduğunu ortaya koydu.

KÜRESEL PAZARDA İLGİ ARTIYOR

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, şirketin performansı yalnızca geçen yılla sınırlı kalmadı. 2025’in ilk çeyreğinde satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %80 artış gösterdi. AVIC Chengdu, bu güçlü finansal tabloyu jet üretim operasyonlarını da kapsayan yeniden yapılandırma sürecine bağladı.

Şirketin J-10 model savaş uçakları, geçen yıl Hindistan-Pakistan hattındaki çatışmalarda öne çıkmış, bu durum Çin yapımı savunma sistemlerine yönelik küresel ilgiyi artırmıştı. Pakistan’ın J-10 ve JF-17 Thunder uçaklarının performansını övmesi de markanın uluslararası görünürlüğünü güçlendirdi.

SİPARİŞLER VE İLGİ ARTIYOR

Çatışma sonrası Endonezya’nın J-10 modelleriyle ilgilendiği, Irak, Bangladeş ve Nijerya gibi ülkelerin ise JF-17 Thunder için temaslarda bulunduğu bildirildi.

Şirket, denizaşırı satışları artırmayı stratejik öncelik olarak sürdürdüğünü açıklarken, beşinci nesil J-20 savaş uçağının üretimine de devam ediyor. Ayrıca Şubat ayında Siçuan eyaletinde yeni bir üretim anlaşması imzalandı.

Öte yandan AVIC Shenyang Aircraft da 2025 satışlarını 44,7 milyar yuan olarak açıkladı ve kârını %3,7 artırarak 3,5 milyar yuana yükseltti.

Sektördeki bu yükseliş, Çin’in savunma sanayisinin yalnızca iç pazarda değil, küresel ölçekte de etkisini artırdığını gösteriyor.