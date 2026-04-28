Küresel otomotiv pazarında Çinli markalar arasındaki rekabet yeni bir boyuta taşındı. Uzun süredir elektrikli araç alanındaki yükselişiyle öne çıkan üreticilere karşı, Geely son dönemde güçlü çıkışıyla dikkat çekiyor.
Çin otomotivinde taht savaşı: Yeni oyuncu zirveyi zorluyor
Elektrikli araç pazarında rekabet kızışırken, Çin merkezli üretici esnek üretim modeli, hibrit atağı ve ihracat hamlesiyle dikkat çekiyor. Şirket, yılın ilk aylarında satış performansıyla rakiplerini geride bıraktı.Derleyen: Abdullah Kerzi
Şirketin en önemli avantajı; benzinli, hafif hibrit, plug-in hibrit ve tamamen elektrikli araçları aynı üretim yapısı içinde sunabilmesi olarak gösteriliyor. Bu esnek model sayesinde değişen enerji fiyatları ve tüketici taleplerine hızlı uyum sağladığı belirtiliyor.
Özellikle Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına yönelik ihracatını hızla artıran üretici, hibrit araç stratejisiyle yeni pazarlarda güçlü konum elde etmeye başladı. Avrupa Birliği’nin elektrikli araçlara yönelik ticari düzenlemeleri karşısında plug-in hibrit modellerle öne çıktığı değerlendiriliyor.
Şirketin büyüme hikâyesinin arkasında kurucu Li Shufu’nun uzun vadeli satın alma stratejileri bulunuyor. Daha önce Volvo Cars, Lotus Cars ve Mercedes-Benz Group hisseleriyle dikkat çeken yatırımlar gerçekleştirilmişti.
Markanın yeni nesil modeli Zeekr 8X ise teknoloji donanımı ve premium özellikleriyle öne çıkıyor. Uzmanlara göre Çinli üretici, hibrit ve elektrikli araç stratejisiyle küresel pazarda etkisini daha da artırmaya hazırlanıyor.