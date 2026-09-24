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İngiltere, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Polonya ve Finlandiya gibi ülkelerde halihazırda satış yapan şirket, pazar payını genişletmek amacıyla Fransa’ya iddialı bir giriş yaparak 2030 yılına kadar bölgeye 12 yeni elektrikli ve hibrit model sunacağını duyurdu.

GÜMRÜK VERGİLERİNE KARŞI "YEREL ÜRETİM" STRATEJİSİ

Fransa Genel Müdür Yardımcısı Cedric Lacour’un açıklamalarına göre şirket, Avrupa pazarında kalıcı bir güç olabilmek için tedarik ve üretim hatlarını bölgeye taşımayı hedefliyor. Halihazırda Avusturya’daki ünlü Magna Steyr tesisinde Aion V SUV ve Aion UT hatchback modellerinin montajını gerçekleştiren GAC, bu hamlesiyle Avrupa Birliği'nin Çin menşeili elektrikli araçlara uyguladığı ek gümrük vergisi yaptırımlarını aşmayı başarıyor.

Şirket mevcut montaj kapasitesiyle yetinmeyerek Magna Steyr ile ortaklığını büyütmeyi ya da yeni yatırımcılarla tamamen sıfırdan kapsamlı bir Avrupa üretim tesisi kurmayı planlıyor.

2030'A KADAR 12 YENİ MODEL VE 200 BAYİ

Fransa'da elektrikli Aion UT ve Aion V modellerinin lansmanıyla atağa kalkan marka, stratejik hedeflerini şu başlıklarla paylaştı:

Geniş Ürün Yelpazesi: 2030 yılına kadar tamamen elektrikli ve hibrit aktarma organlarına sahip 12 yeni model Avrupa pazarında yollara çıkacak.

Yaygın Bayi Ağı: Fransa genelinde önümüzdeki dört yıl içinde 200 bayi açılması hedeflenirken, bu yılın sonuna kadar 50 bayinin faaliyete geçmesi planlanıyor.

Güçlü Ar-Ge ve İhracat: Tasarım ve mühendislik çalışmalarını Milano’daki Avrupa Ar-Ge merkeziyle destekleyen GAC, küresel ihracatını yılın ilk yarısında %35,69 artışla 346 bin adede çıkardı.