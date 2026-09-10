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Çinli elektrikli otomobil üreticisi XPeng, genel amaçlı insansı robotu IRON için özel olarak geliştirdiği seri üretim hattını resmi olarak faaliyete geçirdi. Lansman sırasında montaj sürecini tamamlayarak üretim bandından kendi başına yürüyerek çıkan IRON, projenin deneme aşamasını geride bıraktığını kanıtladı. Şirket, otomobil üretimindeki kalite kontrol standartlarını uyarladığı hattın temel süreçlerinin yüzde 80'den fazlasının otomatikleştirildiğini açıkladı.

ÜSTÜN YAPAY ZEKA DONANIMI VE TEKNİK KAPASİTE

XPeng'in fiziksel yapay zeka vizyonunun merkezinde yer alan IRON, gövdesindeki 76 ve ellerindeki 21 serbestlik derecesiyle dikkat çekiyor. Robotun beyin gücünü ise XPeng tarafından geliştirilen ve toplamda 2.250 TOPS işlem gücü sunan üç adet Turing AI çipi oluşturuyor. Bu yüksek hesaplama kapasitesi sayesinde robot, insan müdahalesine gerek duymadan Physical AI temel modelini doğrudan kendi bünyesinde çalıştırabiliyor. Şirket, üretimi ayda 1.000 adedin üzerine çıkarmayı ve 2030’a kadar yıllık 1 milyonluk kapasiteye ulaşmayı planlıyor.

İLK GÖREV YERİ ŞİRKET MAĞAZALARI VE FABRİKALAR OLACAK

Seri üretimden çıkacak ilk robotlar doğrudan satışa sunulmayacak; öncelikle XPeng mağazalarında ve endüstriyel tesislerde görev alacak. Müşterileri karşılama, araç tanıtımı, denetim ve hafif yük taşıma gibi operasyonlarda kullanılacak olan IRON, toplanan verilerle geliştirildikten sonra 2027 yılında Çin ve küresel pazarlarda satışa çıkacak.

TESLA OPTIMUS’A DİŞLİ RAKİP

IRON’un üretim bandına inmesi, XPeng’i doğrudan Tesla’nın Optimus projesiyle rakip konumuna getiriyor. Elon Musk 2026 yılı için 10.000 Optimus üretimi öngörse de ürünün henüz tam anlamıyla işlevsel olmaması, Fremont tesisindeki üretimin yavaş ilerlemesi ve yeni nesil V3 modelinin gecikmesi, XPeng’in bu rekabette önemli bir avantaj elde etmesini sağlıyor.