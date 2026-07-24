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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, , "Licien-1" roketini Gobi Çölü'ndeki Dongfeng Ticari Uzay İnovasyon Pilot Bölgesi'ndeki platformdan fırlattı.

Xinhua ajansının haberine göre, 5 uydunun planlanan yörünge konumlarına yerleştiği fırlatış, "Licien-1" roketleriyle gerçekleştirilen 15'inci taşıma görevi oldu.

2 TON YÜK TAŞIYABİLİR!

Çin Bilimler Akademisinin (CAS) Mekanik Enstitüsüne bağlı CAS Space şirketince geliştirilen Licien-1 roketi, katı yakıtla çalışan fırlatma platformu olarak Alçak Yer Yörüngesi'ne 1,5 ton, Güneş Eş Zamanlı Yörünge'ye 2 ton yük taşıyabiliyor.

Adı Çince "güçlü roket" anlamına gelen, İngilizcede "Kinetica-1" olarak da anılan Licien-1, farklı türde ve çok sayıda uydu fırlatılışına yönelik küresel talebi karşılama amacıyla geliştirildi.