Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), uzay taşımacılığında maliyetleri büyük ölçüde düşürmeyi hedefleyen yeniden kullanılabilir roket teknolojisinde kritik bir eşiği geride bıraktı. Kurum tarafından geliştirilen deneysel roket Reusable Vehicle eXperiment (RV-X), ilk test uçuşunu başarıyla tamamlayarak güvenli bir şekilde yere inmeyi başardı. Bu önemli gelişme, Çin'in kendi geliştirdiği roket teknolojisinde elde ettiği başarıyı duyurmasının hemen ardından geldi. Böylece Asya'nın iki büyük uzay gücü, bu kritik teknoloji alanında arka arkaya tarihi adımlar atmış oldu.

SAYILI SANİYELERDE GELEN BÜYÜK BAŞARI

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Noshiro Test Merkezi'nde gerçekleştirilen deneme uçuşu, bir dakikadan kısa sürede tamamlandı. Yaklaşık 40 saniye süren test boyunca 11 metre yüksekliğe kadar dikey olarak yükselen RV-X, havada dik konumunu koruyarak 16 metrelik yatay bir yönelim gerçekleştirdi ve ardından planlandığı gibi yumuşak bir iniş yaptı. Proje yöneticisi Takashi Ito, uçuşun planlandığı şekilde icra edildiğini belirterek elde edilen ilk verilerin son derece umut verici olduğunu açıkladı. Gelişmiş motoru ve iniş darbesini sönümleyen dört özel ayağıyla dikkat çeken roket, gelecekteki çok daha yüksek irtifalı testlerin de temelini oluşturuyor.

HEDEF UZAY TAŞIMACILIĞINDA MALİYETLERİ EN AZ SEVİYEYE İNDİRMEK

Mitsubishi Heavy Industries ile ortaklaşa yürütülen projenin nihai hedefi, halihazırda kullanılan tek kullanımlık H3 roket ailesinin yerini alabilecek daha ekonomik yeni nesil fırlatma sistemlerini devreye almak. JAXA, bir sonraki aşamada roketi 100 metre yüksekliğe ulaştırmayı hedeflerken, bu alandaki çalışmalarını Fransa ve Almanya ile de ortaklaşa yürütüyor.

Yeniden kullanılabilirlik, günümüz uzay yarışında bütçeleri kökten değiştiren en büyük unsur olarak öne çıkıyor. Geçmişte Alçak Dünya Yörüngesi'ne gönderilen her bir kilogram yükün taşıma maliyeti on binlerce doları bulurken, modern yeniden kullanılabilir sistemler sayesinde bu rakamlar çok daha düşük seviyelere geriledi. Geliştirilen yeni teknolojilerin yaygınlaşmasıyla birlikte uzay taşımacılığındaki maliyetlerin çok daha radikal seviyelere indirilmesi bekleniyor.