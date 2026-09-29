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Kaynak: Haber Merkezi

CHP Muğla İl Başkanlığı, Fethiye Belediye Meclis Üyesi R.B. hakkında yürütülen disiplin sürecinin tamamlandığını açıkladı.

Partiden yapılan açıklamada, R.B.'nin resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Çin'de yürütülen bir adli soruşturma kapsamında yaklaşık 2 aydır gözaltında tutulduğu belirtildi.

CHP SUÇLAMAYI AÇIKLADI

CHP Muğla İl Başkanlığı'nın açıklamasında, R.B.'nin Çin'de “18 yaşından küçük kız bulundurma” suçlamasıyla adli makamlar tarafından gözaltında tutulduğu bilgisinin edinildiği kaydedildi.

Söz konusu suçlama, Çin makamlarının bağımsız bir açıklamasına değil, CHP Muğla İl Başkanlığı tarafından aktarılan bilgiye dayanıyor.

DOSYA “ACİL” KODUYLA DİSİPLİNE GÖNDERİLDİ

İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından R.B. hakkındaki dosyanın, CHP Muğla İl Başkanı'nın imzasıyla “acil” koduyla İl Disiplin Kurulu'na sevk edildiği bildirildi.

OY BİRLİĞİYLE İHRAÇ EDİLDİ

Parti tüzüğü ve ilgili disiplin hükümleri kapsamında dosyayı değerlendiren CHP Muğla İl Disiplin Kurulu kararını verdi.

Kurul, R.B.'nin partiyle tüm ilişiğinin kesilmesine ve CHP'den kesin olarak ihraç edilmesine oy birliğiyle karar verdi.