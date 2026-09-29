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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, fon soruşturması üzerinden iktidar ile denetleyici kurumlara tepki gösterdi. Erbakan, Borsa İstanbul ve fonlara ilişkin dikkat çeken rakamlar öne sürerken, “Bu soygunun siyasi sorumluluğunu kim üstlenecek?” diye sordu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, kamuoyunun gündemindeki fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erbakan, süreçte siyasi sorumluluk bulunduğunu savunurken Devlet Denetleme Kurulu (DDK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) üzerinden denetim mekanizmalarını eleştirdi.

Erbakan, Borsa İstanbul’daki değer kaybının 3 trilyon lirayı aştığını, fonlardan ise 1 trilyon liranın “hortumlandığını” öne sürdü. Bu rakamlar Erbakan’ın iddiaları olup, açıklamasında bunların 400 milyar liralık bölümünün yabancı yatırımcı görünümü altında yurt dışına çıkarıldığı iddiasını da gündeme getirdi.

“İÇERİDEN YARDIM ALMADAN BU KADAR PERVASIZ OLMALARI MÜMKÜN DEĞİL”

Erbakan’ın açıklamasının ilgili bölümü şöyle:

“Fon krizi son kriziniz olsun. ‘Ekonomi Yüzyılı’nda yüzyılın dolandırıcılığı yaşanıyor. Bu dolandırıcılık, ‘organize işler’ kapsamındadır. ‘Sazan Sarmalı’na alınan ise devlet değil vatandaşlardır. Borsa İstanbul’daki değer kaybı 3 trilyon lirayı aştı. Fonlardan hortumlanan ise 1 trilyon lira. Bunun 400 milyar lirasının yabancı yatırımcı görünümüyle legal yollarla yurt dışına çıkarıldığı iddiaları doğru mu? ‘İçeri’den yardım almadan bu kadar pervasız olmaları, ‘yukarılar’dan himaye görmeden bu kadar servet yapmaları mümkün değildir.”

Erbakan’ın açıklamasının bu bölümü farklı haber kaynaklarında da aynı ifadelerle aktarıldı.

“BU SOYGUNUN SİYASİ SORUMLULUĞUNU KİM ÜSTLENECEK?”

Sürecin yalnızca adli boyutuyla ele alınmaması gerektiğini savunan Erbakan, siyasi sorumluluk tartışması başlattı. DDK’nın harekete geçirilmesi ve SPK’den hesap sorulacağı yönündeki açıklamaları da eleştiren Erbakan, bunların kriz yaşanmadan önce yerine getirilmesi gereken rutin denetimler olduğunu savundu. Cumhuriyet

Erbakan açıklamasını değiştirmeden şöyle sürdürdü:

“Bu soygunun siyasi sorumluluğunu kim üstlenecek? Birkaç yandaş aileyi ifşa etmekle bu hesap kapanmaz. ‘Sayın Cumhurbaşkanı çok öfkeli’ demekle sorumluluk bitiyor mu?! Devlet Denetleme Kurulu harekete geçirilecekmiş. Sermaye Piyasası Kurulu’ndan hesap sorulacakmış. Kimsenin yaptığı yanına kalmayacakmış! …mış …mış …mış İyi de bunlar zaten dolandırılmadan önce yapılması gereken ‘rutin işler’ değil miydi? Bu vurgunun hesabını en kararlı şekilde biz soracağız. Dudak uçuklatan rakamların peşini bırakmayacağız. Atı alan Üsküdar’ı geçti. Sorumlular sahilde ıslık çalıyor.”