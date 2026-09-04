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Sosyal medyada çığ gibi büyüyen sürücü bildirimlerine göre, aracın arka tekerlek çamurluk aralığında gözle görülür bir süspansiyon çökmesi yaşanıyor. Kullanıcılar durumun bireysel arızalardan ziyade kronik bir üretim ve tasarım hatası olduğunu savunuyor.

Çin basınında yer alan raporlara göre; uzun yolculukların ardından veya araç tam yükle seyahat ederken arka tekerlek ile çamurluk arasındaki mesafe kritik derecede daralıyor. Şiddetli durumlarda çamurluk aralığının tek bir parmağın bile giremeyeceği seviyeye düştüğü belirtiliyor.

KİLOMETREYE VE KULLANIMA BAĞLI ÇÖKME VAKALARI

Süspansiyon çökme seviyesinin kullanım kilometresine ve yük durumuna bağlı olarak değiştiği aktarılıyor. Hebei bölgesinde yaşayan bir kullanıcının aracı tam yüklü Tibet yolculuğu sırasında henüz 9 bin km'deyken çökerken; Şanghay'da yaklaşık 30 bin km yol yapan bir başka kullanıcı ise tekerlek açıklığının iki parmağa kadar düştüğünü bildirdi.

Süspansiyon geometrisinin bozulması yol tutuşu ve sürüş konforunu olumsuz etkilerken, rot-balans ile tekerlek açılarını da bozarak lastiklerin iç kısmında aşırı ve düzensiz aşınmaya yol açıyor.

TESLA GARANTİDEN DEĞİŞTİRİYOR ANCAK LASTİK MASRAFINI KARŞILAMIYOR

Tesla Çin, garanti kapsamında çöken yayları ücretsiz olarak değiştirse de süspansiyon hatası yüzünden erken aşınan lastiklerin değişim masrafını kullanıcılara yüklüyor. Yetkililer henüz resmi bir açıklama yapmazken, servisler normal arka çamurluk yüksekliğini 784±20 mm olarak kabul ediyor ve yay değişim onayını yalnızca yükseklik 764 mm’nin altına düştüğünde veriyor.

Mağdur sürücüler ise ücretsiz yay değişiminin geçici bir çözüm olduğunu, değişimden 10 gün sonra dahi aynı sorunun tekrarladığını belirterek kalıcı bir çözüm talep ediyor.