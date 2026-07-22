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Çin otomotiv pazarında uzun süredir devam eden agresif fiyat rekabeti ve amansız rekabet, araç üreticilerinin kârlılığını yok etme noktasına getirdi. Çin Otomobil Üreticileri Birliği (CAAM) tarafından paylaşılan verilere göre, 2026 yılının ilk beş ayında araç üreticilerinin net kâr marjı yüzde 1,5 seviyesine kadar çakıldı. Bu tabloya göre 100 bin yuanlık bir otomobil satışından üreticinin kasasına kalan tutar yalnızca 1.500 yuan (yaklaşık 210 dolar) oldu.

GELİR ARTTI FAKAT KÂRLILIK ÇÖKTÜ

Ocak-mayıs döneminde otomotiv sektörünün toplam geliri yüzde 1,4 artarak 4,2 trilyon yuana (yaklaşık 620 milyar dolar) ulaşsa da toplam kâr yüzde 19,8 oranında azalarak 143,9 milyar yuana (yaklaşık 21 milyar dolar) geriledi. Sektörün genel kâr marjı yüzde 3,4 olarak kayıtlara geçerken doğrudan araç üretimindeki marj yüzde 1,5 ile tarihi dip seviyesini gördü.

CAAM yetkilileri, otomobil üreticilerinin kârlarının batarya, çip ve akıllı teknoloji tedarikçilerine kaydığına dikkat çekiyor. Yükselen lityum ve ham madde maliyetleri üreticilerin belini büküyor. Örneğin Li Auto’nun L6 modelinde bileşen bazlı ek maliyet 14 bin yuanı aşarken, Nio CEO’su William Li de ES8 modelinin üretim maliyetinin araç başına 20 bin yuan arttığını açıkladı.

İÇ PAZAR DURAĞAN, ÇIKIŞ YOLU İHRACAT

İç pazarda uygulanan fiyat indirimlerinin artık satışları artırmaya yetmediği belirtilirken, üreticiler maliyet baskısı sebebiyle fiyatları yeniden yükseltmeyi tartışıyor. İç pazardaki durgunluğa ve en büyük 20 markadan yalnızca sekizinin büyüme kaydedebilmesine rağmen ihracat kanadı güçlü seyrediyor. Haziran ayında aylık araç ihracatı ilk kez 1 milyon adedi aşarken yıllık bazda yüzde 27'lik artış yakalandı. Özellikle Avrupa Birliği'nin vergi yaptırımlarından etkilenmeyen hibrit modeller, Çinli markaların küresel payını korumasını sağlıyor.

Öte yandan, 2027 yılı itibarıyla yeni enerjili araçlara yönelik devlet teşvikleri ve vergi avantajlarının kademeli olarak sonlandırılacak olması, üreticiler üzerindeki baskıyı önümüzdeki dönemde daha da artıracak.