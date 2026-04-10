Çin Ulusal Uzay İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Ay keşif aracı fırlatış öncesi testlerinin yapılması için Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Merkezi'ne getirildi.

Çang'ı 7 görevinde, Ay yüzeyinde yüksek hassasiyette yumuşak iniş, bacaklı hareketler, sıçrama ve daimi gölge altındaki kraterlerin incelenmesi gibi kilit teknolojilerde önemli atılımlar gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Görev kapsamında Ay'ın güney kutbunda çevre ve kaynak incelemeleri yapılacak.

ÇİN'İN AY KEŞİF GÖREVLERİ VE ÜS KURMA PLANI

Çin, 2030 yılına dek Ay'a insanlı sefer düzenleyerek ayak basmayı hedefliyor. CMSA, Ay'da 2050'ye kadar tümüyle işlevsel bir araştırma üssü kurmaya yönelik üç aşamalı planını açıklamıştı.

"Uluslararası Ay Araştırma Üssü" (ILRS) adı verilen proje kapsamında istasyonun temel halinin oluşturulması için ilk aşamada 2028'e kadar 3 keşif görevi planlanıyor.

Bu kapsamda 2024'te Ay'ın karanlık yüzünden kaya ve toprak örnekleri toplamak üzere "Çang'ı 6" görevi gerçekleştirildi. Ay'ın güney kutbunda keşif yapacak "Çang'ı 7" görevinin ardından ise 2027'de doğal kaynak kapasitesini ve kullanılabilirliğini doğrulamak ve Ay yüzeyindeki uzay üssü inşası için testler yapmak üzere "Çang'ı 8" görevi düşünülüyor.

2030-2040 HEDEFLERİ

İkinci aşamada, Ay'da araştırma üssünün inşası için 2030-2040 döneminde 5 insanlı sefer yapılması hedefleniyor.

2040-2050 dönemini kapsayan üçüncü aşamada ise ILRS'yi uygulama odaklı bir üsse dönüştürmek üzere daha ileri altyapı çalışmaları yürütülmesi amaçlanıyor.

İstasyonun, 2050'de Mars, Venüs ve ötesindeki uzay görevlerini destekleyecek çok işlevli bir araştırma üssü haline getirilmesi hedefleniyor.