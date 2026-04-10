Karadeniz birleşiyor 6 il birbirine bağlanıyor: Bakan Uraloğlu açıkladı

"TRABZON İLE SAMSUN ARASINI 2 SAATE DÜŞÜRECEĞİZ"

Hem Trabzon'u modern bir kent içi raylı sistemle donatacak hem de hızlı tren ile tanıştıracak dev projelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonuyla hayata geçtiğini kaydeden Uraloğlu, "Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşürecek Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren demiryolu projemiz ile Samsun'dan itibaren; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin olmak üzere tüm kentlerimizi birbirine bağlamış olacağız" dedi.