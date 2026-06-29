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Kaynak: AA

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, daha önce 24 Şubat'ta 20 Japon şirketine ihracat kontrolü getirilmesinin ardından Japonya'nın "yeni tip militarizm" yönünde "yeniden askerileşme" çabalarına hız verdiği aktarıldı.

Bu gerekçeyle aralarında Ulusal Savunma Çalışmaları Enstitüsünün (NIDS) de yer aldığı 20 Japon kuruluşuna ihracat kontrolü uygulanacağı ifade edilen açıklamada, Çinli kişi ve kuruluşların söz konusu Japon kuruluşlarına askeri ve sivil ikili kullanıma sahip ürünleri ihraç etmeleri, yabancı şirketlerin ve bireylerin de kaynağı Çin olan bu nitelikteki ürünleri bu şirketlere satmalarının yasaklandığı söylendi.

Açıklamada ayrıca, aralarında gemi yapım şirketi Mitsui E&S'nin de olduğu 20 Japon şirketinin de ürettikleri askeri ve sivil ikili kullanıma sahip ürünlerin son kullanıcıları belirlenmediği gerekçesiyle ihracat izleme listesine alınacağı ifade edildi.

Çinli firmaların söz konusu şirketlere askeri ve sivil kullanıma sahip ürünleri satabilmek için özel risk değerlendirme raporu sunması ve karşı taraftan bu ürünlerin Japonya'nın askeri yapılanması için kullanılmayacağına dair taahhütname alması gerekecek.