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Kaynak: DHA

Olay, yaklaşık bir hafta önce evde ailesiyle film izleyen 6 yaşındaki Alpaslan Büyüközer’in tatlı istemesiyle başladı. Mutfağa giden çocuk, marketten alınan paketli çikolatalı keki açtı.

Kekin içinden çıkan ve nem önleyici amaçla kullanılan demir oksit içerikli paketi çikolata sosu zanneden çocuk, maddeyi kekin üzerine dökerek yedi.

HASTANEYE KALDIRILDI, 3 GÜN GÖZETİMDE KALDI

Durumu fark eden ailesi Zehir Danışma Merkezi’ni arayarak bilgi aldı. Yönlendirme üzerine hastaneye götürülen çocuk, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Yapılan incelemelerde, çocuğun yediği maddenin demir oksit içerdiği ve röntgende mide ile bağırsaklarda görüldüğü tespit edildi. Tedavi sürecinde nöbet geçiren çocuk, 3 gün hastanede gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

“OĞLUMUZU KAYBEDEBİLİRDİK”

Anne İlay Büyüközer, yaşanan olayın aile için büyük bir şok olduğunu söyledi.

Çocuğun paketi çikolata sosu sanarak tükettiğini belirten anne, “Uzun süre gelmeyince yanına gittim. Boş paketleri görünce durumu fark ettik. Zehir Danışma Merkezi bizi hemen hastaneye yönlendirdi” dedi.

Büyüközer, yapılan incelemelerde maddenin demir oksit içerdiğinin ortaya çıktığını belirterek, “Başta bu kadar ciddi olacağını düşünmedik ama vücuttan kolay atılamayan bir madde olduğu söylendi. Nöbet geçirdi, çok korktuk. Oğlumuzu kaybedebilirdik” ifadelerini kullandı.

“UYARI YAZISI ÇOK KÜÇÜK”

Ürün ambalajındaki uyarıların yetersiz olduğunu savunan anne, “Üzerinde ‘yemeyiniz’ yazıyor ama çok küçük. Çocuklar bunu fark edemeyebilir” dedi.

Okullarda da benzer ürünlerin bulunabildiğine dikkat çeken aile, uyarıların daha görünür hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

UZMANLARDAN UYARI: “ÇOCUKLAR SOS SANABİLİYOR”

Gıda Mühendisleri Odası temsilcileri ise ambalajlarda kullanılan nem ve oksijen tutucu paketlerin ürünlerin raf ömrünü uzatmak için tercih edildiğini belirtti.

Uzmanlar, özellikle demir bazlı paketlerin çocuklar tarafından sos veya baharat sanılarak tüketilebildiğini vurgulayarak, bu ürünlerin gıdayla karıştırılmaması gerektiğini ve ambalajların daha güvenli hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.