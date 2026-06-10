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Notbir.com'un haberine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kampüsü içerisinde bulunan tatlı ve pasta üretim atölyesinde, pazartesi günü karbonmonoksit gazı sızıntısı nedeniyle 20 kişi zehirlendi. Gaz sızıntısından etkilenen yaklaşık 60 personelin Meclis Hastanesine başvurduğu öğrenildi.

KAMPÜSE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

TBMM’deki olayın fark edilmesi üzerine Meclis kampüsüne kısa sürede çok sayıda ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi. Gaz sızıntısının yaşandığı atölye tahliye edilirken, AFAD ekipleri alanda gaz ölçümü ve arındırma çalışması yaptı. Fenalaşan personele ilk müdahale olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

MECLİS HASTANESİNE KALDIRILDILAR

Zehirlenme belirtileri gösteren personelin büyük bölümü TBMM bünyesindeki Meclis Hastanesi’ne kaldırıldı.

Gaz sızıntısından etkilendiğini belirterek hastaneye başvuranların sayısı 60’ı buldu. Bu kişilerden durumu daha ciddi olan yaklaşık 20 personelin hastane kayıtlarına “karbonmonoksit zehirlenmesi” teşhisiyle geçtiği öğrenildi.

Olayın ardından, tatlı ve pasta atölyesinde görev yapan ve gazdan etkilenen personellere rapor verildiği bildirildi.