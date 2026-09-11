Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Gezi davası tutuklusu Çiğdem Mater, cezaevinde kaleme aldığı ilk kitabıyla okurlarına seslenmeye hazırlanıyor. Eserin yayın tarihi, "Çiğdem Mater'e Özgürlük" isimli sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımla duyuruldu.

Duyuru metninde "İçeriden dışarıya işte bir güzel selam" ifadelerine yer verilirken, Mater’in 4 yıl, 4 ay ve 17 gündür sevdiklerinin elini tutamadığı ve sesini doğrudan duyuramadığı vurgulandı.

"HAPİSHANE MACERAMI ÖZETLEYEN ÜÇ KELİME"

Kitabın tanıtım bülteninde, Mater'in cezaevindeki yaşamını ve zihinsel direnç alanını özetleyen ifadeleri de yer aldı. Dışarıdaki ve içerideki gerçekliği zihninde farklı alanlara böldüğünü belirten Mater, duygularını şu sözlerle aktardı:

"‘Tuhaf, saçma ve neyse’ hapishane maceramı özetleyen üç kelime haline geldi. Benim güzel, beş harfli sözcüklerim, zihnimdeki kompartmanları ayıran işaretlere dönüştü. Mahkeme, yargılama, adalet, hapishane gibi ‘şeylerin’ olduğu kompartıman ‘tuhaf’ ve ‘saçma’ydı; kalan her şey ise bu tuhaflık ve saçmalıklara ‘neyse’ dediğim, nefes aldığım, ruhumu ve zihnimi şartlar elverdiğince berrak ve zinde tuttuğum kendi özgürlük alanım..."

Çiğdem Mater’in ilk kitabı, 18 Eylül’den itibaren tüm kitapçılarda ve dijital platformlarda okurla buluşacak.