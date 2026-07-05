Bursa'nın İnegöl ilçesinde çiftlikte oyun oynayan 7 yaşındaki bir çocuğun göğsüne yapışan kene, hastanede yapılan müdahaleyle çıkarıldı.
Olay, İnegöl'e bağlı kırsal Çayyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftlikte oyun oynayan Mustafa T., göğsünde bir cisim fark edince durumu ailesine bildirdi. Çocuklarının göğsüne kene yapıştığını gören aile, vakit kaybetmeden özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Hastanede sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen müdahaleyle kene güvenli şekilde çıkarıldı. Muayenesi tamamlanan Mustafa T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.