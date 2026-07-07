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Gazeteci Barış Terkoğlu, TSK'dan ihraç edilen teğmen İzzet Talip Akarsu'nun katıldığı bir NATO toplantısında, AB delegasyonuna İsrail ve insan hakları konusunda yönelttiği soruyu kamuoyuna açıkladı.

İzzet Talip Akarsu

Terkoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen teğmen İzzet Talip Akarsu'nun akademisyen olarak katıldığı bir NATO toplantısında yaşanan dikkat çekici diyaloğu Youtube kanalında paylaştı.

Terkoğlu'nun aktardığına göre, toplantıda Avrupa Birliği (AB) delegasyonuna Türkiye'nin AB üyelik sürecine ilişkin bir soru yöneltildi.

AB temsilcisi, Türkiye'nin insan hakları ve demokrasi kriterlerine uymadığı gerekçesiyle AB'den uzaklaştığını söyleyerek Türkiye'ye eleştirilerde bulundu.

"AYNI KRİTERLERİ İSRAİL'E KARŞI DA UYGULUYOR MUSUNUZ?"

Bunun üzerine söz alan İzzet Talip Akarsu'nun, AB temsilcisine şu yönde bir soru yönelttiği belirtildi:

"AB'nin insan hakları ve demokrasi ilkeleri üzerine kurulduğunu söylüyorsunuz. İsrail ile ilişkilerinizi sürdürüyorsunuz. İsrail'in Gazze'de insan hakları ihlalleri ve katliamlar gerçekleştirdiği yönünde uluslararası iddialar bulunuyor. Aynı kriterleri İsrail'e karşı da uyguluyor musunuz?"

Terkoğlu, AB delegasyonunun bu soru karşısında net bir yanıt veremediğini ve toplantının bu şekilde sona erdiğini ifade etti.