OLAYLAR

1522 - Kanuni Sultan Süleyman, Rodos'a çıktı.

1829 - Erzurum, Salih Paşa'nın Çarlık Ordusu'nun teslim koşullarını kabulüyle Rus işgaline uğradı.

1833 - Osmanlı İmparatorluğu ile Çarlık Rusyası arasında Hünkâr İskelesi Antlaşması imzalandı.

1889 - The Wall Street Journal'ın ilk sayısı yayımlandı.

1853 - Amerika Birleşik Devletleri Donanması Pasifik Filosu Komutanı Matthew C. Perry, Japonya'nın Uraga kasabasına ulaştı.

1919 - Mustafa Kemal, resmî görevinden ve askerlikten çekildi.

1937 - Türkiye ile İran, Irak ve Afganistan arasında saldırmazlık paktı (Sadabat Paktı) imzalandı.

1947 - Roswell, New Mexico'da, bir UFO'nun düşerek parçalandığı iddia edilen ve hala tartışılan "Roswell UFO Vakası" meydana geldi.

1948 - Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri, ilk kez başlattığı bir program çerçevesinde kadınları da birliklerinde eğitmeye başladı.

1960 - U-2 pilotu Francis Gary Powers, Sovyetler Birliği toprakları üzerinde uçağı düşürüldükten sonra yargılandığı mahkemede casuslukla suçlandı.

1965 - Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) kuruldu.

1967 - Hacettepe Üniversitesi kuruldu.

1981 - 22 Mayıs 1979'da sol görüşlü bakkal Battal Türkaslan'ı öldüren sağ görüşlü militan Ahmet Kerse, ölüm cezasına çarptırıldı.

1982 - Düceyil'de Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'e başarısız bir suikast girişimi düzenlendi.

1996 - Türkiye'de RP-DYP Koalisyon Hükûmeti güvenoyu aldı; "Refahyol (54. Hükûmet)" dönemi başladı.

1997 - NATO; Çekya, Macaristan ve Polonya'yı 1999'da birliğe katılmaya davet etti.

1997 - İstanbul Metris Cezaevi'nde isyan çıktı; 5 kişi öldü.

1999 - Florida'da Allen Lee Davis adlı bir mahkûmun idam cezası, "elektrikli sandalye" ile infaz edildi. Bu Florida'da elektrikli sandalyenin son kullanılışı oldu.

2003 - Sudan Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, Sudan'da düştü: 117 kişi öldü, iki yaşında bir çocuk kurtuldu.

2018 - Çorlu tren kazası: Kapıkule'den İstanbul-Halkalı'ya doğru hareket eden yolcu treni, Çorlu yakınlarından geçerken yağış nedeniyle rayların altındaki menfezde oluşan toprak kayması sonucu, 5 vagonun devrilmesiyle meydana gelen tren kazasında, 25 kişi öldü, 317 kişi de yaralandı.

2020 - Koronavirüs salgını: Doğrulanmış COVID-19 vakalarının sayısı dünya çapında 12 milyonu geçti.

2022 - Şinzo Abe, Nara şehrinde bir suikast sonucu öldürüldü.

DOĞUMLAR

1545 - Carlos, Asturias prensi (ö. 1568)

1593 - Artemisia Gentileschi, İtalyan Barok ressamı (ö. 1656)

1621 - La Fontaine, Fransız yazar (ö. 1695)

1766 - Dominique Jean Larrey, Fransız cerrah (ö. 1842)

1831 - John S. Pemberton, Amerikalı eczacı (Coca-Cola'nın ilk üreticisi) (ö. 1888)

1836 - Joseph Chamberlain, Büyük Britanyalı devlet adamı (ö. 1914)

1838 - Ferdinand von Zeppelin, Alman kâşif (ö. 1917)

1839 - John D. Rockefeller, Amerikalı sanayici (ö. 1937)

1851 - Arthur Evans, İngiliz arkeolog (ö. 1941)

1857 - Alfred Binet, Fransız psikolog (ö. 1911)

1867 - Käthe Kollwitz, Alman ressam (ö. 1945)

1876 - Alexandros Papanastasiou, bir Yunan hukukçu, sosyolog ve politikacı (ö. 1936)

1885 - Ernst Bloch, Alman filozof (ö. 1977)

1892 - Pavel Korin, bir Rus ressam ve sanat restoratörüdür (ö. 1967)

1894 - Pyotr Kapitsa, Nobel Fizik Ödülü sahibi Sovyet fizikçi (ö. 1984)

1895 - İgor Tamm, Rus fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1971)

1906 - Philip Johnson, Amerikalı bir mimardır (ö. 2005)

1907 - George W. Romney, bir Amerikalı iş insanı ve Cumhuriyetçi Parti'li politikacı (ö. 1995)

1908 - Louis Jordan, Amerikalı müzisyen, söz yazarı ve grup lideri (ö. 1975)

1908 - Nelson Aldrich Rockefeller, ABD'nin 41. Başkan Yardımcısı (ö. 1979)

1913 - Alejandra Soler, İspanyol siyasetçi ve eğitimci (ö. 2017)

1916 - Jean Rouverol, Amerikalı oyuncu, yazar ve senaristtir (ö. 2017)

1919 - Albert Caraco, Fransız asıllı Uruguay vatandaşı filozof, yazar, denemeci ve şair (ö. 1971)

1919 - Walter Scheel, Alman politikacı (ö. 2016)

1921 - John Money, Yeni Zelandalı psikolog, seksolog ve yazar (ö. 2006)

1921 - Edgar Morin, Fransız filozof ve sosyolog (ö. 2026)

1923 - Harrison Dillard, Amerikalı atletizm sporcusu (ö. 2019)

1926 - John Dingell, Amerikalı hukukçu ve siyasetçi (ö. 2019)

1927 - Maurice Hayes, İrlandalı siyasetçi (ö. 2017)

1931 - Afdera Franchetti, İtalyan baronesti (ö. 2025)

1934 - Marty Feldman, İngiliz komedyen ve aktör (ö. 1982)

1936 - Ralph Strait, Amerikalı televizyon ve sinema oyuncusu (ö. 1992)

1939 - Baldur Preiml, Avusturyalı kayaklı koşucu (ö. 2025)

1942 - Louis Schweitzer, Fransız bürokrat (ö. 2025)

1944 - Jeffrey Tambor, Amerikalı komedyen, oyuncu ve seslendirme sanatçısı

1945 - Micheline Calmy-Rey, İsviçreli bir siyasetçi

1947 - Kim Darby, Amerikalı oyuncu

1947 - Jenny Diski, İngiliz romancı ve yazar (ö. 2016)

1951 - Anjelica Huston, Amerikalı aktris

1952 - Ahmed Nazif, Mısırlı politikacı

1952 - Marianne Williamson, Amerikalı manevi öğretmen, yazar ve öğretim görevlisi

1958 - Kevin Bacon, Amerikalı oyuncu

1958 - Tzipi Livni, İsrailli politikacı ve eski Mossad ajanı

1959 - Robert Knepper, Amerikalı oyuncu

1961 - Andy Fletcher, İngiliz müzisyen (Depeche Mode) (ö. 2022)

1962 - Joan Osborne, Amerikan şarkıcı, söz yazarı ve müzik yorumcusudur

1964 - Linda de Mol, Hollandalı televizyoncu ve oyuncu

1966 - Kudret Sabancı, Türk sinema yönetmeni

1968 - Billy Crudup, Tony Ödülü sahibi Amerikalı oyuncu

1970 - Beck, Amerikalı müzisyen, şarkıcı ve multi-enstrümentalist

1972 - Viorel Moldovan, Rumen futbolcu

1973 - Valeri Zalujni, Ukraynalı general

1974 - Elvir Baliç, Boşnak futbolcu

1975 - Amara, Endonezyalı şarkıcı

1975 - Serhat Mustafa Kılıç, Türk oyuncu ve şarkıcı

1976 - Atalay Demirci, Türk sunucu, yazar, şair, oyuncu ve komedyen

1977 - Christian Abbiati, İtalyan eski futbolcu

1977 - Milo Ventimiglia, Amerikalı oyuncu

1978 - Erin Morgenstern, Amerikalı yazar

1979 - Freeway, Amerikalı hip hop sanatçısı

1980 - Robbie Keane, İrlandalı eski millî futbolcu

1981 - Ashley Blue, Amerikalı porno oyuncusu

1981 - Anastasiya Mıskina, profesyonel Rus tenisçi

1982 - Sophia Bush, Amerikalı oyuncu

1983 - Antonio Mirante, İtalyan futbolcu

1986 - Adrian Winter, İsviçreli futbolcu

1987 - Vlada Roslyakova, Rus asıllı profesyonel manken

1988 - Miki Roqué, İspanyol eski futbolcudur (ö. 2012)

1990 - Alexandru Maxim, Rumen kanat oyuncusu

1990 - Kevin Trapp, Alman millî futbolcu

1991 - Virgil van Dijk, Hollandalı futbolcu

1992 - Ariel Camacho, Meksikalı şarkıcı ve söz yazarı (ö. 2015)

1992 - Son Heung-Min, Güney Koreli futbolcudur

1993 - Zeynep Bastık, Türk şarkıcı

1993 - David Corenswet, Amerikalı oyuncu

1994 - Buse Arıkazan, Türk sırıkla atlayıcı

1994 - Jordan Adams, Amerikan profesyonel eski futbolcusu

1998 - Jaden Smith, Amerikalı rapçi, şarkıcı ve oyuncudur

ÖLÜMLER

975 - Edgar, 959 ile 975 yıları arasında İngiltere Kralı (d. 943)

983 - Ælfwynn, Æthelstan Yarı Kral'ın karısı

1153 - III. Eugenius, 15 Şubat 1145'ten ölümüne kadar papa (d. 1080)

1249 - II. Alexander, 1214'ten 1249'a ölümüne kadar İskoçya kralı (d. 1198)

1623 - XV. Gregorius, 9 Şubat 1621 - 8 Temmuz 1623 döneminde papa (d. 1554)

1695 - Christiaan Huygens, Hollandalı bilim insanı (d. 1629)

1808 - Friedrich Kasimir Medikus, Alman hekim ve botanikçi (d. 1738)

1822 - Percy Bysshe Shelley, İngiliz şair (d. 1792)

1850 - Adolphus, İngiltere kralı III. George ve Mecklenburg-Strelitz'li Charlotte'un onuncu çocuğu ve yedinci oğlu (d. 1774)

1850 - Zachary Taylor, Amerikalı siyasetçi (d. 1784)

1859 - I. Oscar, 1844'ten ölümüne kadar İsveç ve Norveç kralı (d. 1799)

1895 - Johann Josef Loschmidt, Avusturyalı bilim insanı (d. 1821)

1917 - Tom Thomson, Kanadalı ressam (d. 1877)

1922 - Mori Ōgai, Japon asker ve yazar (d. 1862)

1932 - Aleksandr Grin, Rus yazar (d. 1880)

1937 - Diana Abgar, Ermeni diplomat ve yazar (d. 1859)

1942 - Louis Franchet d'Espèrey, Fransız general (d. 1856)

1942 - Refik Saydam, Türkiye'nin 4. Başbakanı (d. 1881)

1943 - Jean Moulin, Fransız Direnişi'nin lideri (d. 1899)

1956 - Giovanni Papini, İtalyan gazeteci, denemeci, edebiyat eleştirmeni, şair ve romancı (d. 1881)

1957 - Grace Coolidge, ABD first ladysi (d. 1879)

1967 - Vivien Leigh, İngiliz oyuncu (d. 1913)

1979 - Robert Burns Woodward, Amerikalı kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1917)

1979 - Siniçiro Tomonaga, Japon fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1906)

1984 - Edith Gostick, Kanadalı politikacı (d. 1894)

1985 - Simon Kuznets, 1971 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan Rus asıllı Amerikalı iktisatçı ve istatistikçi (d. 1901)

1994 - Kim İl-sung, Kuzey Kore Devlet Başkanı (d. 1912)

2006 - Catherine Leroy, Fransız savaş fotoğrafçısı ve gazeteci (d. 1944)

2006 - June Allyson, Amerikalı aktris (d. 1917)

2006 - Mustafa Necati Sepetçioğlu, Türk yazar (d. 1930)

2011 - Roberts Blossom, Amerikalı oyuncu ve şair (d. 1924)

2011 - Betty Ford, ABD'nin 38. başkanı Gerald Ford'un eşi (d. 1918)

2012 - Ernest Borgnine, İtalyan asıllı Amerikalı tiyatro ve sinema oyuncusu (d. 1917)

2012 - Güngör Dilmen, Türk oyun yazarı ve dramaturg (d. 1930)

2016 - Vittorio Goretti, İtalyan amatör gök bilimci ve küçük gezegen kaşifi (d. 1939)

2016 - William Hardy McNeill, Kanadalı yazar ve tarihçi (d. 1917)

2016 - Abdüssettar İdhi, Pakistanlı hayırsever (d. 1928)

2017 - Nelsan Ellis, Amerikalı oyuncu ve oyun yazarı (d. 1977)

2017 - Elsa Martinelli, İtalyan manken ve oyuncu (d. 1935)

2018 - Tab Hunter, Amerikalı oyuncu, şarkıcı ve yazar (d. 1931)

2018 - M.M. Jacob, Hint siyasetçi ve bürokrat (d. 1927)

2018 - Billy Knight, Amerikalı profesyonel basketbol oyuncusu (d. 1979)

2018 - Flora Plumb, Amerikalı sinema ve dizi oyuncusu (d. 1944)

2018 - Robert D. Ray, Amerikalı siyasetçi ve bürokrat (d. 1928)

2018 - Carlo Vanzina, İtalyan film yapımcısı, senarist ve yönetmen (d. 1951)

2019 - Arthur Ryan, İrlandalı iş insanı (d. 1935)

2020 - Amadou Gon Coulibaly, Fildişi Sahilli siyasetçi ve Fildişi Sahili Başbakanı (d. 1959)

2020 - Finn Christian Jagge, Norveçli olimpiyat alp disiplini kayakçısı (d. 1966)

2020 - Wayne Mixson, Amerikalı siyasetçi ve bürokrat (d. 1922)

2020 - Ricardo Mthembu, Güney Afrikalı politikacı (d. 1970)

2020 - Alex Pullin, Avustralyalı Olimpiyat snowboardcusu (d. 1987)

2020 - Naya Rivera, Amerikalı aktris, şarkıcı ve model (d. 1987)

2020 - Noloyiso Sandile, Güney Afrikalı soylu (d. 1963)

2020 - Howard Schoenfield, Amerikalı profesyonel tenis oyuncusu (d. 1957)

2020 - Flossie Wong-Staal, Çinli-Amerikalı virolog ve moleküler biyolog (d. 1947)

2021 - Virbhadra Singh, Hint siyasetçi ve bürokrat (d. 1934)

2022 - Angel Lagdameo, Filipinli Roma Katolik başpiskopos (d. 1940)

2022 - George Jonathan Dodo, Nijeryalı Roma Katolik piskopos (d. 1956)

2022 - Hugh Evans, Amerikalı basketbol hakemi (d. 1941)

2022 - José Eduardo dos Santos, Angolalı siyasetçi (ö. 1942)

2022 - Larry Storch, Amerikalı aktör (d. 1923)

2022 - Luis Echeverría, Meksikalı avukat, akademisyen ve siyasetçi (d. 1922)

2022 - Shinzō Abe, Japon siyasetçi (d. 1954)

2022 - Tony Sirico, Amerikalı aktör (d. 1942)

2023 - Özkan Uğur, Türk müzisyen, sinema ve dizi oyuncusu (MFÖ grubunun üyesi) (d. 1953)

2023 - Srđan Koljević, Sırp senarist ve film yönetmeni (d. 1966)