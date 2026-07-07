Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 840 bin liranın mevduat faizi 32 günlük getirisi fırladı: İşte banka banka oranlar

840 bin liranın mevduat faizi 32 günlük getirisi fırladı: İşte banka banka oranlar

840 bin liranın 32 günlük mevduat faizi kazancı cepleri dolduruyor. Kazancın miktarı bankadan bankaya değişiyor. İşte 840 bin liranın 32 günlük getirisi, banka banka oranlar...

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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840 bin liranın mevduat faizi 32 günlük getirisi fırladı: İşte banka banka oranlar - Resim: 1

Parasını riske etmek istemeyen ve güncel faiz oranlarında aylık faiz almak isteyen yatırımcılar, banka banka araştırma yapıyor

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840 bin liranın mevduat faizi 32 günlük getirisi fırladı: İşte banka banka oranlar - Resim: 2

Banka banka değişiklik gösteren faiz oranları, kazancın miktarını da doğrudan etkiliyor. İşte Temmuz ayında 840 bin liranın 32 günlük kazancı

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840 bin liranın mevduat faizi 32 günlük getirisi fırladı: İşte banka banka oranlar - Resim: 3

Banka: AKBANK
Vade: 32 gün
Faiz: %41,5
Ana Para: 840 bin lira
Net getiri: 25 bin 214 lira
Vade sonu toplam tutar: 865 bin 214 lira

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840 bin liranın mevduat faizi 32 günlük getirisi fırladı: İşte banka banka oranlar - Resim: 4

Banka: ODEABANK (VADELİ MEVDUAT)
Vade: 32 gün
Faiz: %42
Ana Para: 840 bin lira
Net getiri: 25 bin 518 lira
Vade sonu toplam tutar: 865 bin 518 lira

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840 bin liranın mevduat faizi 32 günlük getirisi fırladı: İşte banka banka oranlar - Resim: 5

Banka: ON Digital
Vade: 32 gün
Faiz: %42,5
Ana Para: 840 bin lira
Net getiri: 25 bin 821 lira
Vade sonu toplam tutar 865 bin 821 lira

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840 bin liranın mevduat faizi 32 günlük getirisi fırladı: İşte banka banka oranlar - Resim: 6

Banka: Getir Finans
Vade: 32 gün
Faiz: %44
Ana Para: 840 bin lira
Net getiri: 26 bin 733 lira
Vade sonu toplam tutar: 866 bin 773 lira

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840 bin liranın mevduat faizi 32 günlük getirisi fırladı: İşte banka banka oranlar - Resim: 7

Banka: ING
Vade: 32 gün
Faiz: %45
Ana Para: 840 bin lira
Net getiri: 27 bin 340 lira
Vade sonu toplam tutar: 867 bin 340 lira

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840 bin liranın mevduat faizi 32 günlük getirisi fırladı: İşte banka banka oranlar - Resim: 8

Banka: Alternatif Bank
Vade: 32 gün
Faiz: %46
Ana Para: 840 bin lira
Net getiri: 27 bin 948 lira
Vade sonu toplam tutar: 867 bin 948 lira

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840 bin liranın mevduat faizi 32 günlük getirisi fırladı: İşte banka banka oranlar - Resim: 9

Banka: ODEA
Vade: 32 gün
Faiz: %46
Ana Para: 840 bin lira
Net getiri: 27 bin 948 lira
Vade sonu toplam tutar: 867 bin 948 lira

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