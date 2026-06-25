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Mezuniyet törenlerinin ardından "Kılıç çattıkları" ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları attıkları gerekçesiyle 5 teğmen TSK'dan ihraç edilmişti. İhraç teğmen Batuhan Gazi Kılıç'ın TSK'ya geri dönmek için açtığı dava İstanbul 14. İdare Mahkemesi tarafından oy birliğiyle reddedildi.

TEĞMEN KILIÇ'IN BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

İstanbul 14. İdare Mahkemesi, ihraç teğmen Batuhan Gazi Kılıç'ın kararın iptali ve TSK'ya dönüşü istemiyle açtığı davayı oy birliği ile reddetti.

Geçtiğimiz aylarda teğmen Deniz Demirtaş'ın TSK'ya dönüş istemiyle açtığı dava kabul edilmiş, Demirtaş üniformasını giymesine karşın Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) karara yaptığı itiraz sonucunda ikinci kez TSK'dan ihraç edilerek uzaklaştırılmıştı.

Eroğlu, Akarsu ve Gündar'ın da TSK'ya dönüş talebiyle açtığı davalar idare mahkemeleri tarafından reddedildi.