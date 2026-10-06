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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın sektör temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, 2026/2027 kampanya dönemi pancar alım fiyatından şeker satış fiyatlarına kadar kritik başlıklar ele alındı. Toplantının ardından detaylar açıklanmazken, sektörün gündemindeki rakamlar dikkat çekti.

Konuyu köşesinde işleyen Saadettin İnan şu ifadeleri kullandı:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sektörün önemli isimlerini Bakanlıkta aynı masada topladı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, PANKOBİRLİK ve Konya Şeker Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, PANŞEK Başkanı Orhan Can ve Başkan Vekili Ali Yetkin, TÜRKŞEKER Genel Müdürü Muhiddin Şahin ve Şeker Dairesi Başkanı Mümtaz Sinan toplantıdaydı.

Masada çiftçinin beklediği 2026/2027 kampanya dönemi pancar alım fiyatından düşük şeker fiyatlarına, yüksek stoktan nişasta bazlı şeker ve yüksek yoğunluklu tatlandırıcılara kadar sektörün önemli sorunları vardı.

Bakan Yumaklı da toplantının ardından sektörün bütün süreçlerinin kapsamlı şekilde istişare edildiğini açıkladı.

Ancak ayrıntılar kamuoyuyla paylaşılmadı.

Biz paylaşalım.

PANCARIN MALİYETİ 2 BİN 950 LİRA HESAPLANDI

Aldığımız bilgilere göre toplantıda Şeker Dairesi ile PANŞEK'in ayrı ayrı hazırladığı pancar üretim maliyeti çalışmaları görüşüldü.

İki çalışmada da birbirine yakın rakamlar çıkmış.Kamu Hizmetleri

Bir dekar pancarın maliyeti yaklaşık 19-20 bin lira seviyesinde bulunmuş. Ortalama verim 6,5 ton üzerinden hesaplandığında bir ton pancarın üretim maliyeti yaklaşık 2 bin 950 liraya geliyor.

Tarımdan Haber olarak daha önce gündeme getirdiğimiz 3 bin 750 liralık pancar alım fiyatı beklentisi de Bakanlıktaki bu maliyet çalışmasıyla birlikte güçlenmiş durumda.

Ancak çiftçinin beklentisi bunun üzerinde. Üreticiler artan gübre, mazot, sulama, işçilik ve söküm maliyetlerini gerekçe göstererek 3 bin 750 liranın yetersiz kalacağını, fiyatın en az 4 bin lira ve üzerinde açıklanması gerektiğini dile getiriyor.

Bakan Yumaklı'nın toplantının ardından pancar alım fiyatını birkaç gün içerisinde açıklaması bekleniyor.

Ancak sektörün sorunu sadece pancara kaç lira verileceği değil.

PANCARA FİYAT VERECEKSİNİZ, PEKİ ŞEKERİ KAÇA SATACAKSINIZ?

Çiftçiye verilecek fiyat kadar fabrikaların bu pancardan ürettiği şekeri hangi fiyattan satacağı da önemli.

Bugün şeker stoku yüksek, fiyat düşük, fabrikaların finansman ihtiyacı ise yüksek.Çiftlik Gez

TÜRKŞEKER, Ağustos ayında 1 kilogram şekerin satış fiyatını 38,60 lira olarak açıklamıştı.

Edindiğimiz bilgilere göre Bakanlık şeker fiyatıyla ilgili yeni bir çalışma yapmış. Hazine ve Maliye Bakanlığından onay çıkması halinde TÜRKŞEKER'in satış fiyatının 50 lira seviyesine yükseltilmesi bekleniyor.

Demek ki mevcut fiyatın sürdürülebilir olmadığı görülüyor.

Tam da burada karşımıza başka bir rakam çıkıyor:

37 lira.

PANCAR FİYATI BELLİ DEĞİL AMA YENİ ŞEKER 37 LİRADAN SATILDI

Edindiğimiz bilgilere göre Konya Şeker, büyük şeker tüccarlarından Remzi Çakar'a 50 bin ton şekeri kilogramı 37 liradan sattı.

Üstelik bu geçen yılın stoku değil, yeni kampanya döneminin şekeri.

Yani çiftçinin pancarına kaç lira ödeneceği henüz belli değilken o pancardan üretilecek şekerin 50 bin tonu satılmış durumda.

50 bin ton, 50 milyon kilogram şeker demek.

37 liradan yaklaşık 1 milyar 850 milyon liralık bir satış söz konusu. Aynı miktarın kilogramı 50 liradan karşılığı ise 2,5 milyar lira.

Arada 650 milyon lira var.

Buradan “Konya Şeker 650 milyon lira zarar etti” sonucu çıkaramayız. Satışın vadesini, finansman şartlarını ve sözleşmenin bütün hükümlerini bilmiyoruz.

Ama şu soruyu sormamız gerekiyor:

Konya Şeker yeni kampanya şekerini neden 37 liradan satmak zorunda kaldı?

Konya Şeker'in içinde bulunduğu mali sorunlar malumunuz. Fabrikanın nakit ihtiyacı bu satışın önemli bir nedeni olabilir.