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Kaynak: İHA

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 1 Eylül 2026 itibarıyla açılan başvuru dönemine ilişkin detayları duyurdu.

ÇKS KAYDI HANGİ İMKÂNLARI SAĞLIYOR?

ÇKS'ye kayıt yaptıran veya kaydını yenileyen bitkisel üretim yapan üreticiler şu haklardan faydalanabilecek:

-Devlet eliyle sağlanan bitkisel üretim destekleri ve hibeler

-Tarım sigortaları (TARSİM) kapsamındaki güvenceler

-Hazine faiz destekli tarımsal kredi imkânları

-Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacak?

e-Devlet Kapısı: Kayıt yenileme işlemi yapacak üreticiler, ilçe müdürlüklerine gitmeden başvurularını dijital ortamda e-Devlet üzerinden saniyeler içinde tamamlayabiliyor.

İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri & Ziraat Odaları: Sisteme ilk kez kayıt olacaklar ile arazi bilgilerinde değişiklik veya güncelleme bulunan üreticilerin ise arazilerinin bulunduğu yerdeki müdürlüklere veya yetki devri yapılmış Ziraat Odalarına şahsen başvurması şart koşuluyor.

Üreticilerin hak kaybı yaşamamaları adına 31 Aralık 2026 mesai saati bitimine kadar işlemlerini tamamlamaları önem taşıyor.