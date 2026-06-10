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Kaynak: ANKA

Malatya'nın Arguvan ilçesinde buğday ve arpa üreticisi çiftçiler, Milli Egemenlik Caddesi üzerinde traktörleriyle konvoy oluşturarak Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı hububat alım fiyatlarına tepki gösterdi. "Üretmezsek ne yiyeceğiz", "Mazot yüksek buğday düşük", "Çiftçi biterse Türkiye Biter" dövizleri taşıyan çiftçiler, Arguvan Ziraat Odası önünde açıklama yaptı.

Çiftçi Ali Cabul, açıklanan fiyatların maliyetlerin altında kaldığını belirterek, "Arpanın kilogram alım fiyatı 12 lira 75 kuruş olarak açıklandı. Ancak uzmanların ve bizim yaptığımız hesaplamalara göre arpanın üretim maliyeti bugün en az 15 lira seviyesindedir. Bu şartlarda çiftçi üretimini nasıl sürdürecek, üretime nasıl devam edecek" dedi.

Buğday için açıklanan fiyatın da maliyetleri karşılamadığını ifade eden Cabul, "Buğday için açıklanan alım fiyatı ise 16 lira 50 kuruş. Oysa uzmanların ve bizim hesaplamalarımıza göre buğdayın kilogram maliyeti 18 ila 18 lira 50 kuruş arasında değişiyor. Açıklanan fiyatlar, üreticinin maliyetlerini karşılamaktan uzak kalmaktadır" diye konuştu.

"ÇİFTÇİ AYAKTA KALIRSA ÜLKE AYAKTA KALIR"

Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren de üreticilerin taleplerinin dikkate alınması gerektiğini belirterek, "Bir söz vardır; 'Çiftçi ayakta kalırsa ülke ayakta kalır.' Eğer ülkenin ayakta kalmasını istiyorsanız, gelip sahada çalışacaksınız. Masa başında fiyat belirlenmez" dedi.

Üreticilerin uzun süredir ekonomik sıkıntılar yaşadığını ifade eden Eren, açıklanan fiyatların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Üreticilerimiz geçmiş yıllarda da büyük sıkıntılar yaşadı, bugün de gerçekten perişan durumdalar. Bunu görmezden gelmek, masa başında belirlenen fiyatlarla üreticiyi kaderine terk etmek doğru bir yaklaşım değildir. Hükümetimize düşen görev, açıklanan bu fiyatları ve alınan kararları bir an önce yeniden gözden geçirmektir. Çünkü bu kararların üretici üzerindeki etkileri ortadadır.”

"ALIM FİYATLARI YENİDEN DÜZENLENMELİ"

Arguvan Ziraat Odası Başkanı Turan Aslantürk ise üretim maliyetlerindeki artışa dikkat çekerek, açıklanan fiyatların çiftçiyi hayal kırıklığına uğrattığını belirterek şunları söyledi:

“Mazotun, gübrenin, sertifikalı tohumun, zirai ilacın, işçilik giderlerinin, elektrik ve su maliyetlerinin sürekli arttığı bu dönemde açıklanan hububat alım fiyatları üreticilerimizi hayal kırıklığına uğratmıştır. TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon oranı yüzde 30 olmasına rağmen, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan fiyat artışları arpada yüzde 15, buğdayda ise yüzde 20 seviyesinde kalmıştır. Bu durum hiçbir şekilde kabul edilemez.”

Çiftçilerin bir yıl boyunca emeğini alın terini ve sermayesini toprağa yatırdığını kaydeden Aslantürk, şöyle konuştu:

“Açıklanan fiyatlar, üreticinin emeğinin karşılığını vermekten uzaktır. Bu şartlar altında çiftçinin üretime devam etmesini beklemek doğru değildir. Bugün düşük fiyatlarla mağdur edilen çiftçi, yarın ekim döneminde tarlasını boş bırakmak zorunda kalacaktır. Bizler devletimizin ve milletimizin her zaman yanında olan üreticileriz. Ancak çiftçinin sesinin duyulmasını, üretim maliyetlerinin dikkate alınmasını ve alım fiyatlarının yeniden gözden geçirilmesini talep ediyoruz.”

Yetkililere çağrıda bulunan Aslantürk, “Çiftçi sadaka değil, emeğinin karşılığını istemektedir. Çiftçi destek değil, adil fiyat istemektedir. Çiftçi üretmek istiyor ancak açıklanan fiyatlarla ayakta kalması mümkün görünmemektedir. Toprağını terk etmeyen, ülkesini doyuran üreticiler olarak talebimiz nettir. Hububat alım fiyatları, artan maliyetler ve enflasyon gerçeği dikkate alınarak yeniden düzenlenmelidir” ifadelerini kullandı.