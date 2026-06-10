İŞKUR’un 2026 yılının ilk beş ayına ilişkin verileri, Türkiye iş gücü piyasasındaki personel ihtiyacını gözler önüne serdi. Verilere göre işverenlerin en çok ihtiyaç duyduğu meslek gruplarının başında güvenlik görevlileri geldi.
İŞKUR 2026 raporunu açıkladı: En çok eleman aranan meslekler belli oldu
İŞKUR’un ilk beş aylık verileri iş piyasasındaki personel açığını ortaya koydu. Güvenlik görevlileri en çok aranan meslek olurken, yüz binlerce açık pozisyon ve 590 bine yakın işe yerleştirme dikkat çekti.
Bunun yanında 9 bin 364 dikiş makinesi operatörü, 6 bin 711 yük taşıma sürücüsü, 5 bin 544 aşçı, 3 bin 418 elektrik teknisyeni, bin 327 balık işleme çalışanı, bin 843 barista, 3 bin 167 forklift operatörü, 2 bin 931 akaryakıt satış görevlisi ve 2 bin 396 figüran talebi dikkat çekti.
Açık iş pozisyonlarının illere göre dağılımında İstanbul 185 bin 537 kişiyle ilk sırada yer aldı. İstanbul’u 86 bin 523 açık işle Ankara takip ederken, İzmir’de 49 bin 771, Antalya’da 44 bin 676, Bursa’da 33 bin 677, Kocaeli’de 32 bin 990 ve Kayseri’de 25 bin 362 kişilik personel ihtiyacı kaydedildi.
485 BİNİ AŞKIN AÇIK POZİSYON HİZMETLER SEKTÖRÜNDE
Sektörel bazda değerlendirildiğinde en fazla eleman ihtiyacının hizmetler alanında olduğu görüldü. Bu sektörde toplam açık iş sayısı 485 bin 673 olarak kayıtlara geçti. Alt başlıklarda ise 146 bin 839 kişilik ihtiyaçla idari ve destek hizmet faaliyetleri ilk sırada yer alırken, toptan ve perakende ticaret 110 bin 504, konaklama ve yiyecek hizmetleri ise 94 bin 900 açık işle öne çıktı.
Sanayi sektöründe belirlenen 401 bin 279 kişilik açık işin büyük bölümü olan 304 bin 752 kişilik kısmı imalat sanayisinde oluştu.
Tarım, avcılık, ormancılık ve balıkçılık alanlarında ise 7 bin 185 personel arayışı tespit edildi.
GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE YOĞUN TALEP
İşverenlerin en fazla talep gösterdiği mesleklerin başında güvenlik görevlileri yer aldı. İŞKUR kayıtlarına göre 42 bin 211 özel güvenlik görevlisi ile 22 bin 308 güvenlik görevlisine ihtiyaç bulunuyor.
Ayrıca 36 bin 784 turizm ve otelcilik çalışanı, 21 bin 862 garson, 20 bin 928 reyon görevlisi, 15 bin 424 market personeli, 13 bin 876 satış danışmanı, 13 bin 729 konfeksiyon işçisi ve 10 bin 959 kasiyer açığı olduğu görüldü.
POMPACIDAN HEMŞİREYE KADAR GENİŞ YELPAZE
İŞKUR istatistiklerinde farklı meslek gruplarındaki personel ihtiyacı da dikkat çekti. Buna göre 9 bin 364 dikiş makinesi operatörü, 6 bin 711 yük taşıma sürücüsü, 6 bin 471 ön muhasebe elemanı, 6 bin 28 ambar görevlisi, 5 bin 544 aşçı, 3 bin 418 elektrikçi, 3 bin 167 forklift operatörü, 2 bin 931 akaryakıt satış görevlisi.
3 bin 78 hemşire, 2 bin 597 yolcu taşıma şoförü, 2 bin 584 kaynakçı, 2 bin 396 figüran, 2 bin 289 aşçı yardımcısı, bin 927 silahlı güvenlik görevlisi, bin 843 barista ve bin 327 balık temizleme işçisi arandığı belirlendi.
5 AYDA YAKLAŞIK 590 BİN KİŞİ İŞ SAHİBİ OLDU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, istihdam politikalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, yılın ilk beş ayında yaklaşık 590 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık edildiğini açıkladı.
Aynı dönemde yaklaşık 300 bin iş yeri ziyareti yapıldığını ve 1,4 milyona yakın bireysel görüşme gerçekleştirildiğini aktaran Işıkhan, işverenlerden gelen talepler doğrultusunda 894 bin 137 açık iş tespit edildiğini bildirdi. Bakan Işıkhan, Ulusal İstihdam Stratejisi ve Orta Vadeli Program hedefleri kapsamında iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını belirleyerek istihdamı güçlendirmeye yönelik çalışmaların devam edeceğini ifade etti.