İŞKUR 2026 raporunu açıkladı: En çok eleman aranan meslekler belli oldu

485 BİNİ AŞKIN AÇIK POZİSYON HİZMETLER SEKTÖRÜNDE

Sektörel bazda değerlendirildiğinde en fazla eleman ihtiyacının hizmetler alanında olduğu görüldü. Bu sektörde toplam açık iş sayısı 485 bin 673 olarak kayıtlara geçti. Alt başlıklarda ise 146 bin 839 kişilik ihtiyaçla idari ve destek hizmet faaliyetleri ilk sırada yer alırken, toptan ve perakende ticaret 110 bin 504, konaklama ve yiyecek hizmetleri ise 94 bin 900 açık işle öne çıktı.