Emekli maaşına peş peşe 2 zam iddiası: SGK Uzmanı Dilek Ete tarih verdi

Ete süreci şu sözlerle özetledi:

"Numan Kurtulmuş'un yaptığı açıklama çok önemli. Demek ki biz bu Temmuz'u geçeceğiz. Bize bir artış yapmayacaklar. Anayasa değişikliğini referanduma götürmek için 2026'nın sonunda ve 2027'nin başında sandığa gidilecek."