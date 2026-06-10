MAK Haber yayınına katılan Sosyal Güvenlik (SGK) Uzmanı Dilek Ete, siyasi kulislerdeki yeni anayasa tartışmalarının emekli ve asgari ücretli maaşlarına nasıl yansıyacağını değerlendirdi.
Emekli maaşına peş peşe 2 zam iddiası: SGK Uzmanı Dilek Ete tarih verdi
SGK Uzmanı Dilek Ete, milyonlarca emeklinin beklediği ek zam ve seyyanen artış için dikkat çeken bir iddiada bulundu. Yeni anayasa referandumu ile seçim takvimi tahmininde bulunan Ete, çifte zam için tarih verdi.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın yeni anayasaya dair açıklamalarına dikkat çeken Ete, iktidarın ekonomik zam takvimini tamamen sandığa göre ayarladığını öne sürdü.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın Şamil Tayyar'a verdiği "Referandumla geçirmek istiyoruz, halkın önüne sandık getireceğiz" yanıtını ve Numan Kurtulmuş'un işaret ettiği "2026 sonu, 2027 dönemi" şeklindeki tarihleri hatırlatan Ete, kısa vadede emekliyi sevindirecek bir adım atılmayacağını belirtti.
Ete süreci şu sözlerle özetledi:
"Numan Kurtulmuş'un yaptığı açıklama çok önemli. Demek ki biz bu Temmuz'u geçeceğiz. Bize bir artış yapmayacaklar. Anayasa değişikliğini referanduma götürmek için 2026'nın sonunda ve 2027'nin başında sandığa gidilecek."
Referandum takvimi netleştikçe iktidarın emeklinin ve asgari ücretlinin kapısını mecburen çalacağını vurgulayan Ete, iktidarın masasında peş peşe zamların yer aldığı bir senaryo olduğunu iddia etti.
Ete tarihler ile zam senaryosunu şu şekilde paylaştı;
Kasım - Aralık 2026: Referandumun ayak seslerinin artmasıyla ekonomi kurmayları harekete geçecek.
Ocak 2027: Emeklilere enflasyon farkının dışında dikkat çekici bir ek seyyanen zam verilecek.
Şubat - Mart 2027: Bu ekonomik adımların rüzgarıyla referandum sandığı halkın önüne getirilecek.
2027 Sonu: Referandum sonrası genel seçim hazırlıkları başlayacak ve iktidar bu süreçte bir kez daha "muslukları açarak" sandığa gidecek.
Emeklilerin mevcut açlık sınırı altındaki maaşlarla büyük bir geçim sıkıntısı içinde olduğunu ifade eden Dilek Ete, iktidarın işinin hiç kolay olmadığını söyledi.
Mevcut ekonomik tabloyu sert bir dille eleştiren Ete, "Şu anki açlık rakamlarıyla, şu anki emekli aylıklarıyla emekli zihnini kaybetmezse gidip oyunu o yönde kullanmaz. Başkanlık sistemine geçtik geçeli 3-4 senedir emekli kan kusuyor. İktidarın 'benim yanımda yer al' diyebilmesi için önce ciddi bir fark vermesi lazım" değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan programda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in enflasyonun kısa vadede 5 puan daha artış gösterebileceği yönündeki son açıklamaları da gündeme gelirken; bu beklentilerin sabit gelirliyi ve emekliyi önümüzdeki aylarda daha da zorlayacağı vurgulandı.