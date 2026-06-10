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AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, bu yıl yağışların son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını belirterek tarımsal üretimde ciddi artış beklendiğini açıkladı. Buna göre buğday üretiminde yüzde 27, arpa üretiminde ise yüzde 50 artış öngörülüyor.

Baraj doluluk oranlarının da yükseldiğini ifade eden Erdoğan, geçen yıl kuraklık nedeniyle düşen verimin bu yıl önemli ölçüde toparlandığını vurguladı. tarimdanhaber'in haberine göre, buğdayda dekar başına verimin ortalama 400 kilograma çıkmasının beklendiğini, bazı bölgelerde ise 700 kilograma kadar ulaşabileceğini söyledi.

ÇİFTÇİLER: FİYATLARIN YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Öte yandan Toprak Mahsulleri Ofisi’nin açıkladığı alım fiyatları üreticiler arasında tartışma yaratmıştı. TMO, 2025 ürünü için buğday alım fiyatını ton başına 16 bin 500 lira, arpa fiyatını ise 12 bin 750 lira olarak belirlemişti. Artan maliyetler nedeniyle birçok çiftçi bu rakamların yetersiz olduğunu söyleyerek fiyatların yeniden gözden geçirilmesini talep etmişti.

Sektörde, bu taleplerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletildiği ve üreticinin fiyat artışı beklentisinin yüksek olduğu konuşuluyordu. Ancak Erdoğan konuşmasında alım fiyatlarına ilişkin yeni bir düzenleme açıklamadı.

"DESTEKLERİ ARTIRIYORUZ"

Bunun yerine artan maliyetlerin destekleme ödemeleriyle karşılanacağını belirten Erdoğan, “Girdi maliyetlerindeki artışı dikkate alarak temel destek ve planlama desteği tutarlarımızı güncelliyor, destekleri artırıyoruz” dedi.

Destek artışının miktarına ilişkin detay verilmezken, gözler Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıklayacağı yeni rakamlara çevrildi. Sektör temsilcileri ise asıl beklentinin fiyat güncellemesi olduğunu belirterek, açıklanacak desteklerin bu beklentiyi ne ölçüde karşılayacağının önümüzdeki süreçte netleşeceğini ifade ediyor.