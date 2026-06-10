Milyonlarca araç sürücüsünü ilgilendiriyor: 20 gün kaldı, 40 bin lira zorunluluğu var

40 Bin Lira Sınırına Dikkat: Eksper Zorunlu Oluyor!

Yürürlüğe girecek düzenlemede en çok dikkat çeken detaylardan biri, hasar tutarına getirilen kritik eşik değer oldu. Trafik sigortasında 2026 yılı için belirlenen 400 bin liralık maddi teminat limitinin onda birini aşan, yani 40 bin liranın üzerindeki tüm hasarlarda eksper görevlendirilmesi yasal olarak zorunlu tutulacak. Bu tutarın altında kalan küçük hasarlı dosyalarda ise taraflar mevcut eski prosedürler doğrultusunda işlem yapmaya devam edebilecek.