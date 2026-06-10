Türkiye genelindeki milyonlarca sürücüyü doğrudan ilgilendiren yeni Eksper Atama ve Takip Sistemi (EKSİST), 1 Temmuz 2026 itibarıyla resmen zorunlu hale geliyor. Yeni düzenlemeyle birlikte, trafik kazası sonrası hasar tespiti, eksper atamaları ve değer kaybı ödemeleri tek bir elektronik sistem üzerinden otomatik olarak yürütülecek. Komisyoncuları ve vekalet oyunlarını devre dışı bırakmayı amaçlayan sistemde, 40 bin TL üzerindeki hasarlarda eksper zorunlu olacak; değer kaybı ise artık hasar dosyasıyla aynı anda hesaplanarak vatandaşa ödenecek. İşte milyonları ilgilendiren yeni uygulamanın tüm detayları…
Milyonlarca araç sürücüsünü ilgilendiriyor: 20 gün kaldı, 40 bin lira zorunluluğu var
Türkiye genelindeki milyonlarca sürücüyü doğrudan ilgilendiren uygulama için geri sayım başladı. 1 Temmuz 2026’da EKSİST zorunlu oluyor. Trafik kazalarında eksper ataması, hasar tespiti ve değer kaybı ödemeleri tek sistemden yürütülecek. 40 bin TL üzeri hasarda eksper şart olacak. İşte detaylar.Derleyen: Züleyha Öncü
NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre; Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sahiplerinin kaza sonrasında yaşadığı en büyük çilelerden biri olan hasar tespiti ve değer kaybı süreçleri, dijitalleşen yeni sistemle birlikte tamamen kabuk değiştiriyor. 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla ülke genelinde devreye alınacak sistemle, kaza sonrasındaki hak kayıplarının ve suiistimallerin önüne geçilmesi hedefleniyor.
Eksperler Elektronik Ortamda Otomatik Atanacak
Yeni sistemde, kaza yapan bir araç servise veya tamir noktasına götürüldüğünde, gerekli olan tüm evraklar sisteme yüklenir yüklenmez eksper ataması elektronik ortamda otomatik olarak gerçekleştirilecek.
Eksper Atama ve Takip Sistemi (EKSİST) adı verilen bu merkezi yazılım sayesinde, araç sahibinin işlemlerini hiçbir aracıya ihtiyaç duymadan doğrudan kendisinin yürütmesi esas alınacak.
40 Bin Lira Sınırına Dikkat: Eksper Zorunlu Oluyor!
Yürürlüğe girecek düzenlemede en çok dikkat çeken detaylardan biri, hasar tutarına getirilen kritik eşik değer oldu. Trafik sigortasında 2026 yılı için belirlenen 400 bin liralık maddi teminat limitinin onda birini aşan, yani 40 bin liranın üzerindeki tüm hasarlarda eksper görevlendirilmesi yasal olarak zorunlu tutulacak. Bu tutarın altında kalan küçük hasarlı dosyalarda ise taraflar mevcut eski prosedürler doğrultusunda işlem yapmaya devam edebilecek.
Aynı Dosyada Hesaplanacak
Mevcut sistemde kaza yapan vatandaşların "araç değer kaybı" mağduriyeti de bu düzenlemeyle çözülüyor. Yeni dönemde araç değer kaybı hesaplamaları doğrudan hasar dosyasına dahil edilecek.
Elektronik sistemle atanan eksper, hazırladığı raporda araçtaki hasarın boyutunu belirlerken, kaza nedeniyle oluşan değer kaybını da anında hesaplayacak. Böylece araç sahipleri, hasar ödemesiyle birlikte değer kaybı tutarını da tek bir süreç içerisinde takip edip tahsil edebilecek.
Raporu Beğenmeyene 3 Gün İçinde İtiraz Hakkı
Sistem uyuşmazlık durumlarını da güvence altına alıyor. Eksper raporuna ilişkin bir anlaşmazlık yaşanması halinde, hem araç sahibi hem de sigorta şirketi itiraz başvurusunda bulunabilecek. Raporun sisteme düşmesinin ardından üç iş günü içerisinde yapılacak başvurular neticesinde yeni bir eksper görevlendirilebilecek.
Ancak bu durumda, ek eksper ücreti itirazı gerçekleştiren taraf (vatandaş veya sigorta şirketi) tarafından karşılanacak.