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Türkiye Çiftçi Birliği grubundan Şaban Çiftçi tarafından paylaşılan çarpıcı bir video, tarım sektöründe yaşanan acı tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi. Elma bahçesinden seslenen çaresiz bir üretici, döktüğü alın terinin karşılığını alamamaktan ve tarladaki ürünün çürümeye terk edilmesinden dert yandı.

Tarımdan Haber tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bahçelerdeki kasaların elmayla dolu olduğunu ancak alıcı bulunamadığını belirten bir üretici, tarladaki fiyatlar ile pazardaki fiyatlar arasındaki devasa uçuruma dikkat çekti.

'YERİNDE 10 LİRAYA SATILMIYOR'

Çiftçi, " Ne gelen var ne giden var. Çiftçi şu anda ayaklar altında." dedi.

Elma bahçelerinin kasa kasa elma dolu olduğunu söyleyen çiftçi "Alan yok satan yok. Üretici mağdur. Tüccar arkadaş, pazarcı arkadaşlar gelmiyor. Tezgahlarda 20 lira, 30 lira, 40 50 liraya kadar gidiyor ama yerinde inan ki 10 liraya elma satılmıyor." diye konuştu.

'MAĞDUR OLAN SADECE ELMA ÜRETİCİLERİ DEĞİL'

Sadece elma üreticisinin değil üzüm üreticisinin de aynı durumda olduğunu söyleyen çiftçi, "Çitfçinin ürettiği para etmiyor. Tarım bakanımıza buradan sesleniyoruz. Sesimizi duyan yok. Çiftçi yalnız tek başına kaldı." diyerek isyan etti.

'ÜRETEMEYEN TOPLUM YOK OLMAYA MAHKUM'

Kasalara elma doldururken çiftçilerin dertlerini paylaşan üretici şunları dile getirdi:

"Üretici bitme durumuna geldi. Böyle devam ederse gübre alamayacağız, mazot alamayacağız. Üretemeyeceğiz. Üretemeyen bir toplum yok olmaya mahkumdur. Yetkililere sesleniyoruz. "Denetleme gelsin, pazar açılsın" diyoruz. Ne pazar var ne denetleme var. Şu anda çiftçi sahipsiz."