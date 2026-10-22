Kaynak: Haber Merkezi

Adana’nın Yüreğir Ovası’nda limon üreticileri, ürünlerini maliyetinin altında satmak zorunda kaldıklarını söyleyerek ağaçlarını kesmeye başladı. Tarlada kilogram maliyeti 10 lirayı bulan limonun, pazarlamada 1 lira seviyelerine kadar gerilediğini belirten üreticiler, fahiş fiyat farkı ve yükselen girdi maliyetleri karşısında ayakta kalmakta zorlanıyor. Üretim sürdürülebilirliğinin tamamen kaybolduğunu vurgulayan limon üreticileri, mağduriyetlerinin giderilmesi ve üretimin devamlılığı için yetkililerden ve devletten acil destek bekliyor.

YENİ Parti Adana Milletvekili Ayhan Barut, Yüreğir Ovası’ndaki Şahinağa Köyü’nde limon bahçesinde çiftçilerle buluştu. Limon ağaçlarını kestiklerini söyleyen Ziraat mühendisi çiftçi Efe Soylu "Kesilen ağacımızın odunu meyvesinden daha fazla para ediyor. Katma değer yaratıp üretmeye çalışıyoruz lakin elimiz kolumuz bağlanmış vaziyette çaresiz bekliyoruz, devletimizden yardım istiyoruz” dedi. Barut ise "Çiftçimiz alıcı bulamıyor, limon 1 lira etmiyor. Kilogram maliyeti ise 10 lira. Gelin görün çiftçi masrafını çıkaramıyor, bahçesini boşaltmak için ağaç kesiyor. Yazıktır, günahtır" şeklinde konuştu.

TÜM ÇİFTÇİLER PERİŞAN

YENİ Parti Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, Yüreğir Ovası’ndaki Şahinağa Köyü’nde limon bahçesinde çiftçilerle bir araya geldi. Üreticilerin limon ağaçlarını kestiklerine dikkati çeken Barut, yurdun dört bir yanında çiftçilerin feryat ettiğini söyledi. Barut, "Zeytincisinden üzümcüsüne, pamukçusundan incircisine tüm çiftçiler perişan. Narenciye üreticisi de perişan. Limon üreticisi artık dayanamayıp ağacı kesiyor. Çünkü ürettiği üründen para kazanamıyor. Bu milli servettir, şu an milli servet yok oluyor" dedi.

'1 LİRA ETMİYOR'

Barut, üzerinde ürün bulunduğu halde kesilen ağaçlara işaret ederek, şunları söyledi:

"Çiftçimiz alıcı bulamıyor, limon 1 lira etmiyor. Kilogram maliyeti ise 10 lira. Gelin görün çiftçi masrafını çıkaramıyor, bahçesini boşaltmak için ağaç kesiyor. Yazıktır, günahtır. Üreticilerin bereketi başına bela oldu. Üretim rekoruyla övünenler görsün. Ürün ya dalında çürüyor ya da toprakta. Nakliyecisinden paketlemecisine herkes buradan para kazanıyor, tek para kazanamayanlar çiftçiler. İktidar bu yangını görsün, gelin çiftçiyi destekleyin. Çiftçiyi desteklemek tüketiciyi desteklemektir. Aksi takdirde ağaç kalmayacak. Kesim işini yapanlar, çiftçilerin ağacını kestirmek için sıra bulunamadığını söylüyor. Gelin bu yangını söndürün."

'YILLARIN EMEĞİ YOK OLUYOR'

Çiftçilerin ürünü para etmeyince ağaçların kesildiğini vurgulayan aynı zamanda üretici olan Prof.Dr. Bülent Özekici, "Çiftçinin emeği yok oluyor. Kaç yılın emeği heba oluyor. Ancak ürün para etmeyince yılların emeği bir testerenin ucunda yok oluyor" diye konuştu.

Şahinağa Köyü Muhtarı ve çiftçi olan Ramazan Gürbüz, "Mandalinamı ücretsiz verdim. Bahçem boşalsın diye. Çiftçinin karnında umut varmış. Önümüzdeki sene de ürünün para etmeyeceğinden eminim" ifadelerini kullandı.

Ziraat mühendisi çiftçi Efe Soylu, "Kesilen ağacımızın odunu meyvesinden daha fazla para ediyor. Katma değer yaratıp üretmeye çalışıyoruz lakin elimiz kolumuz bağlanmış vaziyette çaresiz bekliyoruz, devletimizden yardım istiyoruz" şeklinde konuştu.

Yaklaşık 10 dönüm alandaki limon ağaçlarını kestiren çiftçi Kadir Soylu, "Bedava versem bu ürün markette 50 liraya satılıyor" dedi.