Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP), tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 109’uncusu, 17 Mayıs Pazar günü Balıkesir’de gerçekleştirilecek.

Rize’de düzenlenen 108’inci mitingin ardından bu haftaki adres Balıkesir oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saat 16.00’da Karesi ilçesindeki Kuvayı Milliye Meydanı’nda vatandaşlarla bir araya gelecek.

ERKEN SEÇİM MESAJI

Miting öncesinde değerlendirmelerde bulunan CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, erken seçim çağrısını yineledi. Sarı, vatandaşların değişim istediğini belirterek, “Artık vatandaşlar bu iktidarın zulmünden kurtulmak istiyorlar. İktidar eğer kendine güveniyorsa erken seçimden kaçmasına gerektirecek hiçbir şey yok” dedi.