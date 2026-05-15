CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu sürerken, SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, muhalefet cephesinde yaşanan adaylık tartışmalarını ve anket verilerini değerlendirerek, önümüzdeki seçim sürecine dair muhtemel senaryoları kaleme aldı. Hakan Bayrakçı'nın analizinde öne çıkan kritik başlıklar şöyle:

"İMAMOĞLU İÇİN O DEFTER KAPANDI"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adaylık şansını hukuki süreçler üzerinden değerlendiren Bayrakçı, bu kapının seçime kadar açılmayacağı görüşünü dile getirerek "Ekrem İmamoğlu mevcut şartlar ve hukuki sebeplerle aday olamıyor. 'O defter kapandı mı?' diyorsanız, seçime kadar çok zor, yani kapandı diyebiliriz. Beraat kararı çıksa bile bu seçim sonrasına kalır. Dolayısıyla seçime kadar bu durumu imkansıza yakın görüyorum." dedi.

"MANSUR YAVAŞ ZATEN ÖNDE..."

İmamoğlu’nun devre dışı kalmasıyla CHP’nin önünde iki güçlü seçenek kaldığını belirten Bayrakçı, üçüncü bir isim ihtimalini düşük gördüğünü belirtti. Ankara büyükşehir Beldiye Başkanı Mansur Yavaş'a dikkat çekerek "Zaten önde tutuluyor, seviliyor ve dürüst bulunuyor. Ankara’da rekor oyla kazanan bir isim ve her iki kesimden de oy alabiliyor. Tek zorlandığı alan DEM Parti seçmeni." dedi.

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in olası cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili "Son bir yılda müthiş bir açık kapattı. Çok gerideydi ama arayı hızla kapattı. Bu iki isim otomatik olarak öndeler." değerlendirmesi yaptı.

Üçüncü isim ihtimalinin düşük olduğunu dile getiren Hakan Bayrakçı, yüzde 10-15 gibi düşük bir ihtimalle geniş uzlaşmalı "sürpriz bir erkek adayın" çıkabileceğini ancak bunun mevcut tabloda çok zor olduğunu vurguladı.

ANKETLERDE "GRİ ALAN" ALARMI: SEÇMENİN YÜZDE 35'İ SESSİZ

Hakan Bayrakçı’nın verilerine de atıfta bulunan Zafer Şahin, AK Parti ve CHP arasındaki yarışın kafa kafaya geldiğini, ancak asıl meselenin "kararsızlar" olduğunu ifade etti.

Bayrakçı anketlerdeki son duruma da dikkat çekerek "Nisan ayında AK Parti birinci; %32.3 ile %31.4 alan CHP arasında çok bir fark yok. Ama bu neden oldu abi? Çünkü sen ısrarla hep CHP'nin önde olduğu sonucunu buluyordun. 7 aydır öndeydi Zafer. Hem de 3-4 ay öncesine kadar bir aralar 4-5 puan farkla öndeydi. Sonra bu fark işte 4, 3, 2 falan biraz azalır gibi oldu ve ilk defa bu ay önde çıktı. Yalnız son 8-10 aydır yapılan anketlerde görüş belirtmeyenlerin toplamı %30-35'i geçiyor.'' dedi.

YARIŞIN RENGİ DEĞİŞİYOR

Anketçi Hakan Bayrakçı'nın analizine göre CHP, İmamoğlu’nun hukuki engelleri nedeniyle "Yavaş mı, Özel mi?" ikilemine sıkışmış durumda. Ankara’da rekor kıran Mansur Yavaş’ın halk nezdindeki güvenilirliği ile Özel’in son dönemdeki atağı, CHP’nin karar mekanizmasındaki temel belirleyici olacak. Ancak her iki aday için de asıl sınav, anketlerdeki o sessiz yüzde 35'lik kitleyi ikna etmekten geçiyor.