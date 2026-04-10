Bursa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği başkanıydı.

Tarım ve hayvancılığa ilişkin çektiği videolarla tanındı.

2025 yılının son günlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Tarım ve Orman Politika Kurulu Başkanı oldu. Kısaca, CHP’nin gölge Tarım Bakanı…

Sencer Solakoğlu yaklaşık 4 aylık CHP serüveninde iki kez gündem oldu.

İlki, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın şikayet edildiği iddiasında Şok Marketler Yönetim Kurulu Üyesi olan babası Cengiz Solakoğlu haberlerinde… Ki, bu haberler yalanlandı. Şok Market açıklama yapıp şikayet etmediklerini belirtti.

İkincisi ise Sencer Solakoğlu’nun yayınladığı “ata tohumu” videosuyla…

Sencer Solakoğlu videosunda şöyle diyor: “Ata tohumu dediğiniz şey aslında yerelde zaten olan, hiçbir şekilde bir ıslah görmemiş, tohumu almışsınız, bir sonraki sene yine ekmişsiniz, ondan sonra çıkan üründen yeniden tohum almışsınız yine ekmişsiniz. İnsanın kulağına çok hoş geliyor ama aslında ata tohumlarının temel özelliği genel anlamıyla verimsizler. Üreten için sürdürülebilir bir üretim yok ortada…”

Ata tohumları verimli mi yoksa verimsiz mi?

Bunu tartışacak olan elbette konunun uzmanları…

Ancak biz şu ayrıntıya dikkat edelim; CHP lideri Özgür Özel ve CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da mı Sencer Solakoğlu gibi düşünüyor?

Sorunun yanıtına bakalım.

EKREM İMAMOĞLU ATA TOHUM MERKEZİ AÇTI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Atatürk’ün talimatıyla 1928 yılında kurulan, 1977 yılından beri atıl durumda olan Yerel Tohum Üretim ve Muhafaza Merkezi’ni 2024 yılında açmıştı.

İBB, çiftçilere ücretsiz ata tohumu dağıttı. “Yerel tohumlar geleceğimizdir” kampanyasıyla ata tohumlarının önemini vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarımla ilgili açıklamalarında ata tohumunu vurguluyor.

Ayrıca Seferihisar, Kadıköy, Eskişehir gibi pek çok CHP'li belediye, yerel tohum merkezleri ve fidancılık seraları aracılığıyla ücretsiz ata tohumu desteği sağlıyor.

CHP lideri Özgür Özel ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun söylemleri CHP’nin gölge Tarım Bakanı Solakoğlu’ndan çok farklı!

O halde CHP iktidar olduğunda kimin dediği yapılacak?