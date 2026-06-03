ABD Başkanı Donald Trump, bölge politikasında kritik bir atamaya imza atarak, ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack'ın Irak ve Suriye Özel Başkanlık Temsilcisi olarak görev yapacağını duyurmuştu.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Irak, Suriye ve Türkiye'nin Ortadoğu'nun kalıcı istikrarı açısından stratejik önem taşıdığını belirterek, "Bu üç ülkeyi dengelemek, Amerika için temas ve kaldıraç noktasında tek, tutarlı bir odak gerektirir" ifadelerini kullandı.

Barrack'ın paylaşımını alıntılayan CHP'li Prof. Dr. İlhan Uzgel ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Sayın büyükelçi! Türkiye'yi, liderine ceket giydirerek başa geçirdiğiniz Suriye ile; kimin başbakan olacağına müdahale ettiğiniz Irak ile bir tutmuşsunuz. Türkiye'nin bu iki komşusuyla dengelenmesinden neyi kastediyorsunuz? Bölgenin sizin yardımınıza ihtiyacı yok. Sizin kurmaya çalıştığınız bölgesel düzenin nelere yol açtığını hepimiz görüyoruz, biliyoruz. Daha kötüsü size bu cüreti, bu pervasızlığı veren yalnızca başkanınız Trump değil. Bu cesareti, meşruiyeti sizde arayanlardan alıyorsunuz. Gücünüzü iktidarın sessizliğinden, suskunluğundan alıyorsunuz. Bu bölgenin kaderini bu bölgede yaşayanlar belirleyecektir.